东风风神 L7 车型 5 月 24 日全国交付：1.5T 插混动力，12.89 万元起

IT之家 5 月 20 日消息，据东风风神官方透露，该品牌旗下插电式混合动力 SUV 风神 L7 将于 5 月 24 日开启全国交付。该车已于 2024 北京车展亮相，官方指导价 12.89 万-15.69 万元。

可选五款车型，IT之家汇总如下：

205 Max 定制版 15.69 万元

205 Plus 版 14.99 万元

205 Pro 版 14.19 万元

205 Air 版 13.69 万元

110 Pro 版 12.89 万元

外观方面，该车尺寸为 4670mm / 1900mm / 1625mm，轴距为 2775mm，搭载贯穿式 LED 日间行车灯，两侧大灯组造型狭长且犀利，通风口与下格栅共同组成“大嘴”造型。

座舱方面，该车配备 14.6 英寸中控大屏、10.25 英寸全液晶仪表盘、双辐平底式多功能方向盘，全系标配高通 8155 芯片；车机搭载 WindLink OS 3.0 智能系统，支持高德地图导航、车联网、4G / 5G 网络、OTA 升级、3.3kW 外放电等。

动力方面，该车搭载由 1.5T 发动机和电动机组成的马赫电混系统，系统综合最大功率 265 千瓦，综合峰值扭矩 615 牛・米，配备 E-CVT 电子无级变速箱。该车 NEDC 工况百公里亏电油耗 3.8 升，提供 17 千瓦时和 30.2 千瓦时两种电池版本，CLTC 纯电续航里程分别为 110 公里和 205 公里。

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