开源装机工具 Ventoy 1.0.98 发布：更新 EFI 启动文件、修复无法识别 Ext4 问题

IT之家 5 月 20 日消息，开源装机工具 Ventoy 昨日发布了 1.0.98 版本更新，更新了 EFI 启动文件，修复了使用最新版 gparted 分区工具创建的 Ext4 文件系统无法识别的问题等等。

IT之家附上 Ventoy 1.0.98 更新主要内容如下：

更新 EFI 启动文件。

修复了使用最新版 gparted 分区工具创建的 Ext4 文件系统无法识别的问题。

修复了 VTOY_LINUX_REMOUNT=1 在 RHEL9 / CentOS9 中无法生效的问题。

修复了最新版 Archlinux 的启动问题。

修复了最新版 KAOS 的启动问题。

更新 languages.json

升级发布 vtoyboot-1.0.35

新增 ISO 支持 (累计测试 1200+)

如果你有通过网络安装操作系统（PXE）的需求，欢迎使用作者的新项目 ——iVentoy

Ventoy 介绍

Ventoy 是一个制作可启动 U 盘的开源工具。

有了 Ventoy 你就无需反复地格式化 U 盘，你只需要把 ISO / WIM / IMG / VHD (x)/EFI 等类型的文件直接拷贝到 U 盘里面就可以启动了，无需其他操作。

你可以一次性拷贝很多个不同类型的镜像文件，Ventoy 会在启动时显示一个菜单来供你进行选择。

iVentoy 介绍

iVentoy 可以看成是一个增强版的 PXE 服务器。用户使用 iVentoy 可以通过网络同时给多台机器启动、安装操作系统。

iVentoy 使用极其简单，无需复杂的配置，直接把 ISO 文件放到指定位置，客户机在启动时根据菜单选择要启动的 ISO 文件即可。

iVentoy 同时支持 x86 Legacy BIOS、IA32 UEFI、x86_64 UEFI 和 ARM64 UEFI 模式。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。