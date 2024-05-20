格芯任命洪启财为亚洲区总裁兼中国区主席，目标加速中国业务增长

IT之家 5 月 20 日消息，GlobalFoundries 格芯（旧称格罗方德）昨日宣布任命洪启财（KC Ang）为亚洲区总裁兼中国区主席。

洪启财将以中国为重点，领导并发展格芯在亚洲市场的新业务与战略合作。

洪启财于 2010 年加入格芯，曾担任格芯首席制造官，并主管格芯在新加坡的全部业务运营。目前其还兼任 SEMI 产业协会东南亚区域咨询委员会主席。

在加入格芯之前，洪启财曾在新加坡特许半导体出任高级管理人员。

格芯首席商务官 Niels Anderskouv 表示：

格芯利用全球业务布局为客户提供安全、至关重要的芯片，客户可以根据需求选择产地。 洪启财先生拥有 30 多年行业经验，与亚洲半导体行业的很多领军人物建立了长期良好关系，因此他是推动格芯在亚洲客户拓展和合作，特别是加速格芯在中国市场业务增长的理想人选。

洪启财表示：

我很高兴迎来职业生涯的新篇章。我十分期待与负责商务、技术和产品管理的同事们合作拓展客户关系，成为客户信赖且可靠的合作伙伴。 格芯差异化的技术解决方案与卓越的制造能力，特别是服务汽车等重要终端市场的能力，使我们在亚洲成为业务增长迅速的客户群体理想的合作伙伴。 此外，我们也在和很多跨国客户积极探索合作，通过高质量的制造和关键芯片技术，满足中国终端客户不断增长的需求。

IT之家本月稍早前曾报道，格芯一季度实现 15.49 亿美元（IT之家备注：当前约 111.99 亿元人民币）营收，环比、同比均下滑 16%。

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