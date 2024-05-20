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至高立减千元：魅族 21 手机 2799 元起百亿补贴新低（6 期免息）

2024/5/20 14:23:43 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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魅族 21 手机发布于去年 11 月 30 日，搭载第三代骁龙 8，12+256G 版官方定价 3699 元，12+512GB 版官方定价 3999 元。

京东今晚 20 点，黑色版立减 900~1000 元，到手价为：

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支持白条 6 期免息，30 天意外换新，180 天只换不修服务。

外观方面，魅族 21 延续魅族无界美学设计，边框宽度仅为 1.74mm。

该机采用 6.55 英寸三星 OLED 旗舰直屏，支持 1920Hz 高频调光、120Hz 刷新率，峰值亮度 1800nits，屏幕色彩管理万级调光，通过 SGS 低蓝光认证、HDR10+ 认证、帧享 ZREAL 认证。

魅族 21 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，内置 4800mAh 电池，支持 80W 快充，40 分钟充电 100%。

其它方面，魅族 21 支持 NFC、红外遥控，首发搭载 Flyme 10.5 系统，新增 Aicy AI 大模型、Flyme AR。

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关键词：魅族21

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