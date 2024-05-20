至高立减千元：魅族 21 手机 2799 元起百亿补贴新低（6 期免息）

魅族 21 手机发布于去年 11 月 30 日，搭载第三代骁龙 8，12+256G 版官方定价 3699 元，12+512GB 版官方定价 3999 元。
京东今晚 20 点，黑色版立减 900~1000 元，到手价为：
绿色 / 紫色版立减 700~800 元，到手价为：
白色版立减 500~700 元，到手价为：
支持白条 6 期免息，30 天意外换新，180 天只换不修服务。
外观方面，魅族 21 延续魅族无界美学设计，边框宽度仅为 1.74mm。
该机采用 6.55 英寸三星 OLED 旗舰直屏，支持 1920Hz 高频调光、120Hz 刷新率，峰值亮度 1800nits，屏幕色彩管理万级调光，通过 SGS 低蓝光认证、HDR10+ 认证、帧享 ZREAL 认证。
魅族 21 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，内置 4800mAh 电池，支持 80W 快充，40 分钟充电 100%。
其它方面，魅族 21 支持 NFC、红外遥控，首发搭载 Flyme 10.5 系统，新增 Aicy AI 大模型、Flyme AR。
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