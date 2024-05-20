【IT之家开箱】vivo Y200 GT 手机图赏：风暴配色纹理万千，时尚精致

5 月 20 日，vivo 推出了全新的 vivo Y200 GT 手机。此前 vivo Y200i 的大卖，让 vivo 的 Y 系列再次受到很多网友的关注，而这次 vivo Y200 GT 则带来了更高的质价比。目前IT之家已经拿到了这款 vivo Y200 GT，现在就为大家送上一波开箱图赏。

vivo Y200 GT 的包装盒以白色为底，正面左上角是由波点阵列构成的蓝紫渐变“Y”标识，右侧则是竖向排列的“vivo”Logo，整体看起来很简洁。

再看手机本体，这次 vivo Y200 GT 有“风暴”和“雷鸣”两款配色，IT之家拿到的这款为“风暴”，整体色调是淡淡的海蓝色。

而它之所以叫做“风暴”，相信就是因为其背板之上采用纳米级超高精度工艺描绘的风暴纹理，变化万千，看起来很有冲击力。同时机身背板表面还添加了萤石 AG 效果，为其增加了张扬但不眩目的光泽。

同时，vivo Y200 GT 后置双摄模组，以独特的超椭圆为灵感，既无棱角，也不过分圆润，并且外围还有奢华腕表同款的刻纹装饰圈，为整机增加了精致感。

机身背面四周采用高压成型工艺将四边和四角等深弯折，打造出连贯的全等深微弧曲线，从而让横拿竖握都能有舒适的手感。

手机正面为 6.78 英寸的挖孔直屏，手机的四面边框很窄，只有 7.98mm，带来颇具视觉冲击力的亮屏观感。

vivo Y200 GT 采用了直角中框，同样是淡蓝色，但是色泽要比后盖整体更深一些，表面为喷砂处理，质感细腻。

机身元素方面，vivo Y200 GT 右侧为音量键和电源键，左侧没有任何按键，手机顶部为麦克风与红外传感器，底部为扬声器、USB Type-C 接口、麦克风以及 SIM 卡插槽。

再看机身尺寸，vivo Y200 GT 的“三围”为 163.72 x 75.88 x 7.98mm，重量则只有 194.6g，握持时丝毫也不会觉得坠手。

配件方面，vivo Y200 GT 随机附赠了一个透明手机壳、充电器、数据线、取卡针。

整体来说，vivo Y200 GT 在外观设计上还是比较讲究的，尤其是考虑到它自身的价位和产品定位，更为不易。如果你打算入手这款产品，相信它的颜值不会让你失望。

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