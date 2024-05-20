极狐阿尔法 S / T 开放 V2.4.0 OTA 升级：新增高德地图、充电导航规划等

IT之家 5 月 20 日消息，极狐汽车旗下的阿尔法 S 和阿尔法 T 车型已开启 V2.4.0 版本的 OTA 升级。但是，用户需先到极狐售后店将系统升级至 V2.0.0 版本或以上，方可进行 V2.4.0 版本的 OTA 升级。

升级亮点：

新增高德地图：可适配阿尔法 S 和阿尔法 T 屏幕尺寸。

新增充电导航规划：显示目的地及沿途电量，及电量耗尽点位置和充电站。

账号同步：支持车机与手机账号数据云同步。

手机互联：手机规划路线可发送至车机，实现停车后的步行导航。

微信互联：位置共享，手机位置可发送至车机地图。

语音控制：包括导航、目的地查询、导航偏好切换等指令。

HUD 显示：导航信息抬头显示。

巡航播报：即使不在导航中，也能自动播报路况等信息。

离线地图：支持下载。

导航卡片：主界面卡片升级，支持百度导航或高德导航。

交互优化：

主界面图标可自定义。

小憩 / 露营 / 冥想模式下日行灯可熄灭。

电动门功能优化，增加提示音，联动电子儿童锁。

安全与隐私：

新增个人信息保护功能，涉及麦克风、摄像头及车辆位置权限需授权。

性能提升：

空调性能精细化标定。

修复充电后车机行车报告数据不归零问题。

优化车载充电机软件策略。

IT之家附车型介绍：

阿尔法 S：纯电中大型车，价格 18.98 万-32.98 万元，续航 500-735 公里，4 月销量 110 辆。

阿尔法 T：纯电中型 SUV，价格 18.58 万-28.08 万元，续航 480-688 公里，4 月销量 13 辆。

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