售 16.98 万元起，领克 07 EM-P 上市 48 小时大定订单突破 7000 台

IT之家 5 月 20 日消息，领克汽车宣布，领克 07 EM-P 上市 48 小时大定订单突破 7000 台。领克 07EM-P 于 5 月 17 日上市，搭载领克 EM-P 插电式混合动力系统，共推出三种配置车型，售价区间为 16.98 万~18.98 万元。

领克 07 EM-P 基于 CMA Evo 架构打造，动力上采用的是 1.5T 四缸发动机和电机组成的插电式混合动力系统，系统综合功率为 280KW，系统综合扭矩为 615 牛米，传统系统方面匹配的是 3 挡 DHT 变速箱。电池组方面，新车搭载的是 18.99kWh 的磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航里程为 126 公里，27 分钟可实现 30%-90% 快充，其馈电油耗为 4.8L / 100km，同时新车还支持 6.6kW 最大功率的对外放电功能。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4827mm*1900mm*1480mm，轴距为 2843mm。

内饰方面，新车采用极简风设计，配备 12.3 英寸全液晶仪表和 15.4 英寸中控触控大屏。车机系统方面，新车搭载着 LYNK Flyme Auto 魅族车机系统。IT之家注意到，领克 07 EM-P 还可以额外选装领克独家首发的 Co Pad 专属互联大屏，该屏幕是一款 12.6 英寸可拆卸的高清智慧屏，可以通过 Flyme Link 实现音响、座椅、空调、导航等众多控车功能。

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