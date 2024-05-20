7800Pa 吸力 + 智能复洗拖地：云鲸 J4 扫拖一体机 3199 元京东新低

云鲸扫拖一体机器人 J4 去年 8 月发布，官方定价 3999 元起。

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京东 PLUS 会员还可 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券（点此购卡），叠加后仅需 3144 元。

云鲸扫拖一体机器人 J4 拥有 7800Pa 吸力，升级气旋导流式防缠绕滚刷，支持高旋动态加压拖地，最高 12N 力度。

云鲸扫拖一体机器人 J4 支持智能拖布脏污感应，动态调整洗拖布次数；配有 1L 容量的尘袋，号称可以“30 天不倒垃圾”。

避障方面，云鲸扫拖一体机器人 J4 配有 Narwal IPS 4.0 鲸灵感知系统，支持 8mm 贴边避障，搭载三激光感知。

云鲸扫拖一体机器人 J4 还支持鲸灵托管 2.0、手机 App 控制、智能识别地毯（只扫不拖）、语音助手等。

云鲸扫拖一体机器人 J4 有手动水箱版、自动上下水版两个版本，首发价分别为 3999 元和 4499 元，IT之家附产品参数表如下：

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