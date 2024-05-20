首发价 2998 元：影石 Ace Pro 运动相机 2298 元京东 618 发车

影石 Ace Pro 运动相机发布于 2023 年 11 月份，官方首发价 2998 元。

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IT 之家整理影石 Ace Pro 参数如下：

影石 Ace Pro 搭载了 1/1.3 英寸传感器，4800 万像素分辨率，配备了徕卡镜头，搭载 2.4 英寸翻转屏；支持 4K 120fps 视频，视频分辨率可达 8K，支持 4K 无损变焦。续航方面，官方称 Ace Pro 可在 4K@30fps 档位下连续拍摄 100 分钟运动 HDR 视频；支持快速充电，仅需 22 分钟即可将电量充至 80%，46 分钟即可充满。

AI 功能方面，机内配置全新的 AI 高光助手，启用后，Ace Pro 能自动识别单个视频中的精彩瞬间，用户可以手动选择片段，并在相机内合成高光合集，还可将不需要的原始片段删除，大大节省 SD 卡存储空间以及后期素材的挑选时

影石 Ace 和 Ace Pro 主要参数对比：

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