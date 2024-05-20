高德地图：拟与浙江衢州共同打造首个时空智能城市，将逐步开放 AI 能力

IT之家 5 月 20 日消息，IT之家从高德官方获悉，在今日的 AI Day 技术开放日活动期间，高德地图旗下高德云图宣布将逐步开放云睿时空融合大模型和云境 AI 三维重建平台，打造时空智能体应用生态，助力智慧城市向时空智能城市进化。

高德地图董事长刘振飞表示，高德将助力构筑 AI 时代的时空智能新基建。活动中，高德宣布已经与浙江省衢州市达成合作意向，双方拟共同打造首个时空智能城市。据介绍，上一代智慧城市建设是基于二维的城市还原，通过城市多元数据融合，解决城市管理中碰到的诸如“数据烟囱”（不能与其他相关信息系统进行互操作或者协调工作的信息系统）等问题。

高德云图总经理董振宁表示，“随着 AI 时代的到来，城市治理和发展进入了新篇章，诸如发展低空经济等命题，让智慧城市‘升维’成了必然趋势。”

高德宣布将在感知层、推理层、决策层推动三大升级：推动城市从二维还原向三维升级，号称“真实还原”城市静态世界；融合人流、车流、事件流等数据要素，实现城市动态的完整还原和分析洞察；打造更多、更好的人工智能应用，形成良性的时空智能体应用生态。

官方更称，基于上述技术，很多未公开展出的文物古迹，将有机会以“数字孪生”的方式与公众见面。

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