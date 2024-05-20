腾讯版“GPTs”腾讯元器开启内测

IT之家 5 月 20 日消息，在 5 月 17 日举办的腾讯云生成式 AI 产业应用峰会上，腾讯发布了新推出的智能体产品“腾讯元器”，腾讯称之为“一站式智能体创造与分发平台”，目前已开启内测（点此申请内测）。

据腾讯官方介绍，腾讯元器有如下特点：

具有智能体商店 ：可以在商店中选择并使用自己需要的智能体，以满足不同的需求

低门槛创建智能体 ：通过提示词、插件、工作流、AI 辅助创建等能力，无需代码，低门槛创建智能体

丰富的插件与知识库 ：预集成腾讯生态特色插件、知识库资源，将开放第三方能力，为创作者提供开箱即用的工具。

腾讯全域分发：率先支持腾讯全域分发渠道，如 QQ、微信客服、腾讯云、搜索等。

腾讯元器基于腾讯混元大模型，作为腾讯全链路自研的通用大语言模型，其参数规模超过万亿，目前提供 3 个版本，256k 版本具备处理超过 38 万字符的超长文本能力。

而据IT之家此前报道，5 月 14 日腾讯宣布旗下的混元文生图大模型升级并对外开源，包含模型权重、推理代码、模型算法等完整模型，可供企业与个人开发者免费商用。

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