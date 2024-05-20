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Mobiko Fusion Keyboard 2.0 开启众筹：键盘触摸板合二为一，89 美元起

2024/5/20 18:01:45 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 20 日消息，Mobiko 上月推出的 Fusion Keyboard 2.0 键盘、触摸板、保护套、支架“四合一”iPad 配件现已于 Kickstarter 开启众筹，早鸟价 89 美元（IT之家备注：当前约 643 元人民币）起。

Fusion Keyboard 2.0 键盘

与大多数 iPad 键盘保护套产品不同，Fusion Keyboard 2.0 直接将触控板集成在键盘上，拥有 1.5mm 键程，按压力度为 63g。

触摸板使用

新品提供双手模式功能，触控板区域比前代更大，可在打字、滑动与翻页操作间快速切换。

双手模式

智能切换

此外，该款键盘套使用低功耗蓝牙 BLE 5.1 连接，可在 3 台设备间快速切换，连接距离为 10 米。

iPad 保护套

Fusion Keyboard 2.0 可作为 iPad 保护套与支架使用，并设有 Apple Pencil 收纳位。

Mobiko Fusion Keyboard 2.0 三款型号如下：

  • 通用版：256 x 142 x 9.4mm，重 365g：众筹价 89 美元（当前约 643 元人民币）

  • iPad Pro 11 版：251 x 190 x 9.4mm，重 495g：众筹价 99 美元（当前约 716 元人民币）

  • iPad Pro 12.9 版：285 x 225 x 9.4mm，重 665g：众筹价 105 美元（当前约 759 元人民币）

三款型号

Mobiko 称 Fusion Keyboard 2.0 键盘将于今年 6 月向参与众筹的用户发货。

Kickstarter 页面

▲ Kickstarter 页面

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关键词：iPad配件键盘Mobiko触摸板

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