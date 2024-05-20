Mobiko Fusion Keyboard 2.0 开启众筹：键盘触摸板合二为一，89 美元起

IT之家 5 月 20 日消息，Mobiko 上月推出的 Fusion Keyboard 2.0 键盘、触摸板、保护套、支架“四合一”iPad 配件现已于 Kickstarter 开启众筹，早鸟价 89 美元（IT之家备注：当前约 643 元人民币）起。

与大多数 iPad 键盘保护套产品不同，Fusion Keyboard 2.0 直接将触控板集成在键盘上，拥有 1.5mm 键程，按压力度为 63g。

新品提供双手模式功能，触控板区域比前代更大，可在打字、滑动与翻页操作间快速切换。

此外，该款键盘套使用低功耗蓝牙 BLE 5.1 连接，可在 3 台设备间快速切换，连接距离为 10 米。

Fusion Keyboard 2.0 可作为 iPad 保护套与支架使用，并设有 Apple Pencil 收纳位。

Mobiko Fusion Keyboard 2.0 三款型号如下：

通用版：256 x 142 x 9.4mm，重 365g：众筹价 89 美元（当前约 643 元人民币）

iPad Pro 11 版：251 x 190 x 9.4mm，重 495g：众筹价 99 美元（当前约 716 元人民币）

iPad Pro 12.9 版：285 x 225 x 9.4mm，重 665g：众筹价 105 美元（当前约 759 元人民币）

Mobiko 称 Fusion Keyboard 2.0 键盘将于今年 6 月向参与众筹的用户发货。

▲ Kickstarter 页面

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。