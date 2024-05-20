贝索斯拥有三架私人飞机，总价达 1.4 亿美元

IT之家 5 月 20 日消息，亚马逊创始人杰夫・贝索斯和许多亿万富翁一样，经常乘坐私人飞机周游世界，拥有自己的飞机可以节省时间并提高安全性。

据 BusinessInsider 看到的公共记录和 JetSpy 的数据，这位世界第二富豪拥有三架私人飞机。其中两架是湾流 G650ER，每架价值约 6500 万美元（IT之家备注：当前约 4.7 亿元人民币）。G650ER 因其航程远、速度快而受到全球富豪的青睐，埃隆・马斯克和比尔・盖茨也拥有同款机型。

根据湾流官网的信息，从贝索斯位于迈阿密的家中出发，G650ER 可以直飞开普敦、迪拜和北京等地，只有去澳大利亚和东南亚部分地区需要中途加油。

如果飞机以最高速度 0.90 马赫（相当于每小时 1110 公里）巡航，航程会略有缩短。但这款 22 座位的飞机航程仍然可以达到惊人的 7365 英里（约 11852.82 公里），市场上鲜有其他私人飞机能支持超过 10 小时的飞行航程。

根据 JetSpy 的数据，贝索斯还拥有一架尾号为 N194PJ 的皮拉图斯 PC-24 轻型商务喷气机，该机型于 2020 年制造，通常售价约 900 万美元（当前约 6507 万元人民币），最多可飞行 2200 英里（约 3540.56 公里）。不过从贝索斯位于迈阿密的居所飞往亚马逊西雅图总部，这架飞机将需要中途加油。

2016 年，贝索斯购买了第一架湾流 G650ER，其注册号为 N271DV，此前该编号属于他出售的 Falcon 900EX 飞机。这位亚马逊创始人的第二架湾流飞机购于 2019 年，注册号为 N758PB。据 FlightAware 网站，这架飞机配备了比另一架更新的劳斯莱斯发动机，可提供额外数百磅的推力。

如果尝试在 Flightradar24 上查看这些飞机，会发现它们无法被追踪。这是因为该网站使用了一些来自美国联邦航空管理局的数据，而美国联邦航空管理局的“限制显示飞机数据”计划允许飞机所有者保护他们的隐私。然而，这些飞机仍然可以通过像 ADS-B Exchange 这样的网站进行追踪。

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