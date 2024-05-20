10.98 万元起，荣威 SUV 新车 D5X DMH 上市：综合续航 1300km

IT之家 5 月 20 日消息，荣威旗下全新车型 D5X DMH 今日已正式上市，共推出 4 种不同配置，售价区间为 10.98 万-13.68 万元。该车 CLTC 纯电续航里程 135km、综合续航里程 1300km。

IT之家附售价如下：

135 畅行版：10.98 万元

135 豪华版：11.98 万元

135 旗舰版：12.98 万元

135 科技版：13.68 万元

外观方面，新车前包围采用梯形格栅设计，车身侧面和尾部则采用隐藏式设计，而还有贯穿式设计的前大灯以及尾灯，排气布局为隐藏式。

新车尺寸为 4700/1890/1664 毫米，轴距为 2765 毫米，定位为紧凑型 SUV，同时还将提供 18 英寸、19 英寸和 20 英寸轮辋，并有略微差异的车身装饰件。

内饰方面，荣威 D5X 采用简洁的设计风格，配备悬浮式双联屏，保留了少量的物理按键，方向盘造型与荣威 D7 相似，并装配了水晶挡杆，提升了内饰质感。该车内置“云宿”智能座舱，搭载全新的斑马智行车机系统，包含手机车机导航无缝流转、20 秒内连续处理 10 + 项指令等功能。

动力方面，荣威 D5X DMH 搭载了全新 1.5T 涡轮增压混动专用发动机，匹配高效双电机混联驱动，WLTC 百公里综合油耗 1.27 升，馈电油耗 5.25 升。

其 1.5T 发动机最大功率为 110 千瓦，电动机最大功率为 153 千瓦。荣威官方数据显示，该车 0-100 公里 / 小时加速为 6.9 秒，馈电油耗为 5.25 升，CLTC 纯电续航里程可达到 135 公里。

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