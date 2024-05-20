兰博基尼 Huracán 继任车型动力信息公布：搭载最高转速 10000 转 / 分 V8 发动机

IT之家 5 月 20 日消息，兰博基尼 Huracán 的继任车型将配备迄今为止安装在量产车上最强大、最高转速的 V8 发动机之一。这款代号为“634”的新车将成为法拉利 296 GTB 的竞争对手，并将于今年 8 月发布，年底上市。

该车将采用插电式混合动力系统，核心部分是带有双涡轮增压的 4.0 升 V8 发动机，其最高转速为 10000 转 / 分，升功率高达 200 马力 / 升，在 9000-9750 转 / 分下，可迸发出 800 马力的最大功率，这远超 Huracán 的自然吸气 V10 发动机（即使是最强悍的 STO 版本）的输出功率。另得益于电动机的加持，新车可在 4000-7000 转 / 分的时候达到 730 牛・米的最大扭矩。

兰博基尼表示“这一转速数值通常只在赛车引擎上才会看到”。实际上，这将使其成为目前所有量产车中转速最高的 V8 发动机，只有少数公路超级跑车 —— 包括梅赛德斯-AMG One、GMA T50 和阿斯顿・马丁 Valkyrie，拥有转速更快的发动机。

兰博基尼 Urus 使用的也是 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机，不过是与奥迪、保时捷、宾利和奥迪 RS 车型共享的由奥迪开发的发动机，而 634 的动力装置据说是全新研发的，完全在桑塔亚加塔独立完成。

IT之家注意到，官方还为新车的声浪做了专门的调校，随着 V8 发动机的转速攀升，声浪特性也随之增强，并在高转速时达到音量与频率峰值，与曲轴传递至底盘的振动达到协调频率，创造出全方位的感官体验。

此外，专为全新 V8 发动机设计和开发的后置电动动力系统位于发动机和双离合变速箱之间，包括逆变器以及轴向驱动电机，该系统能够在 3500 转 / 分时产生 110 千瓦的最大功率以及 300 牛・米的最大扭矩，同时还保证紧凑的尺寸和较轻的重量。

转向插电式混合动力系统将对 Huracán 继任者的动态性能产生重大影响。“与普通的燃油车相比，该系统的整体性能要好得多”，兰博基尼销售和营销主管 Federico Foschini 告诉 Autocar，“它拥有如果不配备电动机就无法实现的特性（例如主动扭矩矢量控制）；它可以让您更多地发挥发动机的潜力。”

在外观方面，新车将明显借鉴旗舰车型 Revuelto 的设计元素，拥有一个夸张的轮廓，符合设计总监 Mitja Borkert 的“太空飞船”理念，以及一系列已经成为兰博基尼标志的元素，包括巨大的六角形排气管、Y 形 LED 灯设计以及贯穿车身以增加下压力的空气通道。

兰博基尼将在与 Revuelto 相同的生产线上制造 Huracán 继任者，这将是该品牌首次在同一生产线上批量生产两款超级跑车，这得益于主要架构和电气组件的共享。

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