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华为 FreeClip 耳机暖星云配色开售：开放式设计、8 小时连续播放，1299 元

2024/5/20 19:57:05 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 20 日消息，华为 FreeClip 耳机暖星云配色今日（5 月 20 日）正式开售，该耳机采用开放式设计，支持 8 小时连续播放，售价 1299 元。

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华为于 2023 年 12 月，发布了 FreeClip 耳夹耳机，提供星空黑和流光紫两种配色，此次暖星云配色为换色系产品，整体配置与此前版本保持一致，IT之家附产品信息情况如下：

华为 FreeClip 是业界首款左右耳自动识别的开放式耳机，采用“C 形桥”设计，应用镍钛记忆合金，佩戴稳固舒适，单耳仅重 5.6g；C 桥部分则配备自适应传感器，可调节卡扣的夹力，其薄悬臂梁中含有 9 根核心线。

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华为 FreeClip 可同时连接两款设备，支持 SBC、AAC 和 L2HC（IT之家注：L2HC 要求 EMUI 13.0 或更高版本）搭载 10.8mm 双磁高灵敏度单元，配合逆声场声学技术，减小漏音，支持左右耳自适应、音频共享等功能；单耳机充满 8 小时持续音乐播放，搭配充电盒 36 小时整机音乐播放续航。

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关键词：华为FreeClip开放式耳机

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