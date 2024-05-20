上市两月立减 350 元：一加 Ace 3V 手机京东 1649 元起新低

一加 Ace 3V 手机搭载骁龙 7+ Gen 3 处理器，今年 3 月 25 日开售，官方定价 1999 元起。

今日京东直降至 1649 元起（售价下方可领 50 元券），支持三期免息：

一加 Ace 3V 手机提供两款配色，钛空灰采用漫反射工艺，幻紫银为金属砂玻璃工艺。

该机背部玻璃边缘采用 2.8D 微弧设计，搭配金属材质 Deco 以及三段式开关。

▲ IT之家图赏：一加 Ace 3V，下同

新机正面配备 6.74 英寸 2772×1240 柔性 OLED 直屏，天马 U8+ 发光材料，局部峰值 2150nit，支持 120Hz 刷新率、1Pulse 类 DC 调光（高亮度）、最高 2160Hz 高频 PWM 调光。

这款新机搭载与骁龙 8 Gen 3 同架构、同制程的骁龙 7+ Gen 3 处理器，支持 16GB+512GB 内存组合，官方宣称“王者荣耀 1 小时 120 帧流畅满帧，原神 1 小时平均 59.7 帧”。

此外，该机内置 5500mAh 电池，支持长寿版 100W 超级闪充。

影像方面，一加 Ace 3V 前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（索尼 IMX882，1/1.95"，OIS）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）双摄。

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