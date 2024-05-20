网易《阴阳师》手游公布大量情报：宣布与电视动画《夏目友人帐》联动

IT之家 5 月 20 日消息，在今晚的 2024 网易游戏 520 发布会上，《阴阳师》手游公布大量最新情报，预告全新主线剧情篇章、全新皮肤、全新系统等内容，并宣布与 TV 动画《夏目友人帐》联动。

IT之家总结主要内容如下：

《阴阳师》首度曝光全新式神与契灵剪影。

式神

新贵：妙机现，财宝如泉涌

末裔：往不复，永梦终觉醒

救赎：灭即生，终亦为新始

雪耻：因塑果，宿命为仇临

契灵

月晖如水，形影不离

薙刃锋藏，护守一方

此外，官方还预告了游戏即将上线的全新典藏皮肤：

瀚海惊涛随龙腾跃，珍华耀璨迎光而绽。

此外，浮世青行灯全新典藏・庆典皮肤“瑶光星宫”可通过限时活动免费获取。

《阴阳师》首个女团组合“蒔火 HANABI”将携全新音扬师系列式神皮肤登场。

《阴阳师》再度携手上海美术电影制片厂，推出全新艺术灵感企划・岩彩系列皮肤。

百绘罗衣优秀作品・妙手生花系列全新皮肤即将亮相。

须佐之男、天照、不知火、妖狐、萤草五位“跃动盛季”人气式神全新皮肤也将上线。

游戏妆染体验、全新系统即将上线，斗技赛事也将全面升级。网易同时宣布，《阴阳师》IP 将与 TV 动画《夏目友人帐》进行联动。

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