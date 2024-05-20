小米米家超净洗 Pro 洗烘 12kg 洗衣机开售：内置 26 种程序，2299 元

IT之家 5 月 20 日消息，据小米智能生态官微，米家洗衣机新品超净洗 Pro 洗烘 12kg 今晚开售，首发价 2299 元。其容量为 12KG，支持智能烘干，机身厚度为 540mm，同时也支持澎湃智联。

IT之家汇总该洗衣机大致信息如下：

其容量为 12kg，根据官方说法，可以容纳 5 套床上四件套、5 件羽绒服、60 件衬衫、20 条牛仔裤；支持智能烘干技术，功能包括温度检测 / 温度感应，可实现低温柔烘、快速烘干、衣干即停、羽绒柔烘等。

其筒径为 530mm，洗净比 1.1，支持蒸汽消毒，配备 DD 直驱电机及四减震器，内置 26 种洗衣程序。

此外，其支持蒸汽除菌螨，号称具备 99.999% 除菌率、100% 除螨率；具备定期冲洗提醒功能，用户每使用烘干功能 40 次，系统就会强制主动清洗烘道，避免忘记清洁。

该洗衣机配备 DD 直驱电机，能够实现更小噪音；内置了四减震器，可保证内筒 80° 内小幅摆动，号称给予真丝等娇贵面料柔顺呵护。

其内置了 26 种程序，可根据衣重智能匹配水量及时长，也可通过手机 App 自定义调节洗涤时间、温度、漂洗次数等参数，支持 OTA。

详细参数见下图：

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