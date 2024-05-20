3DMark Steel Nomad 跨平台基准测试明日登陆 Windows、Windows on Arm、iOS 与安卓平台

IT之家 5 月 20 日消息，3DMark 产品总监 Christian Klass 今晚在社交平台 X 上宣布，3DMark Steel Nomad 跨平台基准测试明天正式登陆 Windows、Windows on Arm、iOS 与安卓平台。

据介绍，Steel Nomad 跨平台基准测试可用于测试 Windows、macOS 和 Linux 高性能设备的非光线追踪游戏性能。

Steel Nomad Light 专为测试轻量级设备而设计，如 Windows 核显笔记本电脑、Windows-on-Arm 设备、苹果 M 系列芯片产品、iOS 和安卓设备等。

明日 Steel Nomad 测试将登陆 Windows 平台，更轻量化的 Steel Nomad Light 测试登陆 Windows、Windows on Arm、iOS 与安卓平台，其他平台版本的基准测试将在晚些时候发布。

IT之家此前报道，Steel Nomad 测试计划取代 2016 年推出的 Time Spy 测试，免费向现有的 3DMark 用户提供。

德国媒体 PCGH 已经对 40 款显卡进行测试，结果如下：

▲ Steel Nomad 测试

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