小鹏汽车 AI 天玑系统开启全量推送，XOS 5.1 更新全域大语言模型、AI 代驾司机

IT之家 5 月 20 日消息，在今晚的小鹏 AI 智驾发布会上，小鹏汽车发布了天玑系统 XOS 5.1，目前已推送至小鹏 X9、G9、P7i、G6 四款型号汽车。

小鹏 P7 将于今年 Q3 开启公测、P5、G3i 及 G3 将于 2025 年 Q1 开启公测。

IT之家附小鹏汽车的天玑 XOS 5.1 系统主要更新内容如下：

生活助理 AI 小 P

新增支持大模型，增强可玩性和使用场景。AI 小 P 具备百科全书、用车管家、绘图创作能力，能够提供旅游攻略、提醒备忘等功能。

出行助理 AI 司机

新增 AI 代驾功能，是行业首个量产的“点到点”超长记忆领航智驾，覆盖高速公路、城市快速路、城市主次干道、城市分支道路等多等级道路。

优化泊车功能，支持免遥控人离车泊车。

安全助理 AI 保镖

支持智能辅助驾驶环境模拟显示（SR）系统。

优化 Xnet 2.0 感知能力，2K 级高精占用网络（OCC）上车。

个性化操作系统

优化系统界面，新增分屏多任务；优化手势交互；支持自定义 XDock。

20 + 生态应用上新功能

新增自研浏览器，同时上新快手、虎嗅、凤凰 fm、小小优酷、悟空识字、元气骑士等新应用。

App 智联升级

新增支持授权有效期设置、照片寻车、预约充电、家充电桩自动解锁等功能。

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