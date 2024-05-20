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墨案 Pantone 6 阅读器开启预售：彩墨、安卓 11，首发 999 元

2024/5/20 23:31:01 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 20 日消息，小米生态链企业墨案智能今日开启 Pantone 6 阅读器预售活动，首发活动价 999 元。

IT之家整理该产品详情信息如下：

墨案 Pantone 6 厚度为 7.25mm，重量在 152g，配备 Kaleido 3“全新技术世代”彩屏。色彩鲜艳度、彩色像素密度均有提升，黑白分辨率达 300PPI，彩色分辨率 150PPI

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Pantone 6 内置墨案 MRD 显示调教技术，经算法优化后，色彩浓郁度有所提升，支持均衡刷新模式及自定义色彩调整，残影得到优化。

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Pantone 6 采用高铝硅玻璃盖板，支持电镀 AG 膜工艺防眩光，官方称“耐刮擦、抗干扰”能力提升。

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墨案 Pantone 6 阅读器还拥有 32 级冷暖双色温前光，支持色温、亮度调节。

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该阅读器内置 1800mAh 电池，官方称满电可连续待机 30 天。

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在性能体验上，Pantone 6 采用了 RK3566 处理器，配以 4GB+64GB 内存组合。

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墨案 Pantone 6 预装安卓 11 系统，内置哔哩哔哩漫画、微信读书、WPS、kindle 等墨水屏适配软件。

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IT之家附墨案 Pantone 6 彩墨阅读器参数信息及亮点内容如下：

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京东墨案 Pantone 6 彩屏电子书阅读器原价：1299 元 999 元直达链接

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关键词：Pantone 6墨案阅读器彩墨彩色墨水屏

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