携程发布 Q1 财报：营收 119 亿元同比增长 29%，旅游度假业务营收增长 129%

IT之家 5 月 21 日消息，携程集团今日披露 2024 年第一季度未经审计的财务业绩。

数据显示，携程第一季度净营收 119 亿元同比增长 29%；；归母净利润约 43 亿元，同比增长 26%；经调整 EBITDA（IT之家注：息税折旧及摊销前利润）约 40 亿元。

此外，携程国际业务增速显著，携程国际 OTA 平台 Trip.com 总收入同比增长约 80%。第一季度，携程住宿预订营业收入为 45 亿元，同比增长 29%；交通票务营业收入为 50 亿元，同比增长 20%；旅游度假业务营业收入为 8.83 亿元，同比增长 129%；商旅管理业务营业收入为 5.11 亿元，同比增长 15%。

携程表示，一季度国内旅游市场继续保持强劲增长，带动其国内酒店和机票预订同比均增长超 20%。同时，一季度携程出境酒店和机票预订同比均增长 100% 以上。此外，今年第一季度携程入境游预订同比增长超 4 倍，国际平台 Trip.com 的总收入同比增长约 80%；携程包车游业务营收同比增长 128%。

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