SE《王国之心》系列游戏 6 月 13 日登陆 Steam 平台

IT之家 5 月 21 日消息，《王国之心》官方宣布将于 6 月 13 日（部分地区是 14 日）登陆 Steam 平台，包括：

王国之心 HD 1.5+2.5 高清重制版合集

王国之心 HD 2.8 终章序曲

王国之心 III + Re Mind（DLC）

此外，SE 还将在 5 月 22 日公布宇多田光的《光 (Re-Recording)》新版纪念宣传片。

《王国之心》是一款由史克威尔（现史克威尔艾尼克斯）开发，并于 2002 年在 PlayStation 2 平台首发的电子角色扮演游戏（RPG），是华特迪士尼公司旗下的迪士尼互动工作室与史克威尔（因开发最终幻想系列而闻名的游戏公司）合作所制作的游戏。

外媒 Comicbook 上个月还表示，官宣两年之久的《王国之心 4》将于 2025 年 5 月发售。

就目前已知信息，《王国之心 4》将是《王国之心》系列中的第 15 部作品，故事围绕着主角索拉寻找朋友的旅程，在历险中与其他迪士尼或最终幻想角色相遇。IT之家注意到，该系列游戏角色的配音部分有很多是迪士尼人物的官方配音员或演员，也有一些影视名人参与，还有最终幻想系列的角色参与。

史克威尔艾尼克斯 2022 年公布的实机使用了虚幻 4 引擎，后期可能会转至虚幻 5 开发。

根据 SE 的说法，这部游戏将是「失落大师故事线」（Lost Master Arc）的开端，在《王国之心 III》和《王国之心：记忆旋律》事件发生后，回归的主角 Sora 陷入了栩栩如生的 Quadratum 世界中，而他的同伴唐老鸭和高飞则试图找到并解救他，并为此而跑进了《大力士海格力斯》的世界，想要找到冥王哈迪斯。

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