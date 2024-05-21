24 期免息 + 至高立减 800 元：iQOO 12 Pro 手机 4499 元起大促

iQOO 12 Pro 手机开售于 23 年 11 月 14 日，搭载第三代骁龙 8、自研电竞芯片 Q1，发售价为 4999 元起。

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iQOO 12 Pro 提供了传奇版、赛道版、燃途 3 款配色可选，其中传奇 / 赛道版厚 8.58mm，重 210g，燃途版厚 8.75mm，重 205g。

性能方面，该机搭载了全新高通骁龙 8 Gen 3 移动平台、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，还配备了自研电竞芯片 Q1，拥有 5705mm² 不锈钢 VC 均热板。

显示方面，该机采用了 6.78 英寸 3200×1440 OLED 双曲屏，首发三星 E7 发光材料（功耗比 E6 降低 9%），全局激发亮度 1600nit，局部激发亮度 3000nit，支持 1440Hz 高频 PWM 调光，拥有 144Hz 刷新率、LTPO 自适应刷新率、10bit 色深等优势。

影像方面，该机前置摄像头采用了 16MP 的三星 S5K3P9，后置 50MP 主摄（VCS 豪威 OV50H，1/1.3"，OIS）+50MP 超广角（三星 S5KJN1，150°）+64MP 潜望长焦（豪威 OV64B，1/2"，OIS）三摄，支持长焦微距，还配备 Flicker 传感器。

其他方面，该机内置 5100mAh 超极石墨电池，支持 120W 快充、50W 无线快充、10W 无线反向充电，还支持 NFC、Wi-Fi 7、蓝牙 5.4、红外遥控、3D 超声波单点指纹，配备 X 轴线性马达，上扬声器为 1611B 半封闭 ，下扬声器为 1511E，支持 IP68，预装 OriginOS 4 系统。

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