爱玛电动车 3 个月内多次抽检不合格，涉及整车质量、短路保护等方面

IT之家 5 月 21 日消息，《消费者报道》统计发现，从 2024 年 1 月至 3 月，爱玛电动车的产品共七次上榜各地市场监督部门公布的电动自行车抽检不合格名单。

今年 1 月，山东烟台市莱山区市场监督管理局发布《2023 年莱山流通领域商品抽检结果公示》，结果显示有 1 款爱玛电动自行车抽检不合格，其项目为“尺寸限值”，表明相关产品存在超长或超宽问题，主要原因是产品设计不合理或后期改装。

今年 2 月，海南省市场监督管理局发布《深圳市市场监督管理局关于 2023 年深圳市自行车等 4 类产品质量监督抽查结果的通告》，检验出 1 款爱玛电动自行车抽检不合格，项目为 "短路保护"，表明车辆电气装置存在短路隐患，容易影响整车续航里程及电池寿命，甚至会发生自燃，引发火灾。

2 月 5 日，浙江温州市市场监督管理局发布《温州市市场监督管理局关于 2023 年流通领域车辆相关产品质量监督抽查结果通报》，结果显示有 3 款爱玛电动自行车抽检不合格，项目为“整车质量”“尺寸限值”，表明车辆存在因质量过大而导致刹车距离增加的问题。

此外，深圳市市场监督管理局 3 月 25 日发布的《温州市市场监督管理局关于 2023 年流通领域车辆相关产品质量监督抽查结果通报》结果显示 2 款爱玛电动自行车抽检不合格，项目同样为“整车质量”。

此外，北京市市场监督管理局去年 7 月 19 日公布的《删除北京市电动自行车产品目录公告（第 34 批）》显示爱玛有 2 款电动自行车因锂电池存在重大违法违规行为，根据《北京市非机动车管理条例》、《北京市电动自行车产品目录编制管理规程》规定，上述车型被禁止在北京市出售。

爱玛科技 2024 年一季营收 49.54 亿元，同比下降 8.97%，现金流为 6.8 亿元，同比下滑超过 51%。销量方面，2023 年爱玛电动两轮车销量从上一年的 1050.65 万辆降至 1028.96 万辆，少卖了超过 21 万辆。

截至IT之家发稿，爱玛电动车已经累计收到 1184 条投诉，已完成的投诉为 752 条，投诉内容大多涉及爆胎、断电、外壳掉漆、续航里程与宣传不符、无法上牌、售后难令人满意等问题。

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