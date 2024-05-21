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达音科 DTC 480 便携解码耳放开售：双 DAC、提供 3.5/4.4mm 接口，售 369 元

2024/5/21 12:03:24 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 21 日消息，达音科“DTC 480”便携解码耳放目前已经在京东现货开售，这款耳放主打双 DAC + 3.5/4.4mm 接口，首发价 369 元

外观方面，这款耳放机身重量为 20 克使用整块铝合金 CNC 金属机身，表面采用喷砂材质，底板同时拥有雕刻 LOGO 纹理，号称在“在美观同时能够保证散热效果”，同时耳放侧面配备多色 LED 指示灯。

这款 DTC 480 耳放搭载两枚“CS43198”DAC 芯片，配合独立 LDO 供电、独立有源晶振等音频架构，动态范围为 130dB，信噪比为 130dB，同时号称可以实现“近乎为 0 的底噪水平（＜1μVrms）”。

此外，这款耳放采用分体式设计，可在电脑 / 手机解码 32Bit / 384kHz 的 PCM 音源和 DSD 256 的 DSD 音源，支持 UAC 1.0 和 UAC 2.0 切换；同时具备独立硬件级音量控制，拥有 60 级步进，同时具备音量断电记忆功能。

接口方面，这款耳放提供 3.5mm 单端及 4.4mm 平衡接口，提供高低电阻两种电平输出模式，高电平模式下输出电压可达 4Vrms。

IT之家附耳放参数信息如下：

京东达音科 DTC 480 解码耳放 369 元直达链接

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关键词：达音科耳放

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