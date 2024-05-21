可实现跨平台代码复用：谷歌宣布安卓将开始支持 JetBrains“Kotlin Multiplatform”技术

IT之家 5 月 21 日消息，谷歌日前发布新闻稿宣布将在安卓平台支持 JetBrains 旗下 Kotlin Multiplatform 技术，该技术强调“跨平台代码复用”，号称可以降低开发者负担，只需一套业务逻辑代码即可通用移动平台、PC 网页、桌面平台、服务端等终端。

据介绍，JetBrains 在 2023 年底正式推出了 Kotlin Multiplatform 开发工具，该工具能够将 Kotlin 代码编译为平台原生的二进制文件，但同时又能保留“原生应用”的优势。Kotlin Multiplatform 主要由编译器、语言功能、库 API、IDE 和构建工具等部分组成，具有高度灵活性，能够支持不同程度的代码复用。

IT之家从新闻稿中获悉，安卓系统将在近期支持 Kotlin Multiplatform 技术，谷歌还将与 JetBrains 工程师合作开发 Kotlin 编译器，提高 Kotlin 到原生平台的运行性能，同时还将改善 Kotlin Native 编译器的构建时间；此外，谷歌还宣称他们已经在自家产品“Google Docs”中率先采用了 Compose Multiplatform 技术来共享业务逻辑。

除了谷歌外，目前有许多广泛使用的应用 / 库也已经开始支持 Kotlin Multiplatform 技术，据此前报道，微信团队旗下 SQLite 终端数据库“WCDB”近日获推全新版本，主要特性便是“新增支持 C++ 和 Kotlin”。

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