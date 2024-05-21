雷诺 Alpine 正探索量产氢能 V6 超级跑车

IT之家 5 月 21 日消息，雷诺旗下运动品牌 Alpine 正在探索商业化 Alpenglow 概念车，有望限量生产为搭载氢燃料发动机的公路超级跑车。

Alpine 于 2022 年展示了 Alpenglow 概念车，随后演变成 Hy4 概念车，使其离量产版更近了一步。Hy4 原本计划于 5 月 10 日亮相比利时的斯帕-弗朗科尔尚赛道，不过由于电气故障未能启动。

Alpine 设计总监安东尼・维兰（Antony Villain）接受采访时表示：“在设计 [Alpenglow] 时，我们考虑了两个领域：量产车和赛车。”

IT之家援引媒体报道，他解释说，这一概念最初是与公司的勒芒超跑赛车 A424 并行设计的，但在最近的演变中，它变得更加注重公路行驶。

例如，Hy4 放弃了原来的单座内饰，而采用了更为传统的双座配置。这是因为新车采用了 Ligier LMP3 赛车底盘，而不是概念车的定制框架。

在谈到 Alpenglow 的量产前景时，他对此充满信心，表示：“为什么不能量产呢？我们希望两种方式（氢燃烧和电池电动）都能实现。也许我们可以生产一个系列的氢燃料汽车。”

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