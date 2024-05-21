海力士 A-die 颗粒：光威神武 DDR5 7000 内存条 32G 套装 699 元

光威于 2023 年 7 月份发布了神武 RGB 系列 DDR5 7000 台式机内存条，采用海力士 A-die 颗粒，时序低至 CL32，32GB（16GB*2）套装日常价 899 元。

京东 618 大促期间，实付到手价仅需 699 元：

这款内存条采用了海力士 A-die 颗粒，拥有 CL-32-42-42-112 低时序，还采用了“显卡级散热”，配备 10μm 金手指，支持多种 RGB 灯效，号称“迄今为止最均匀灯效”。

该系列内存条支持当下最新的 12、13、14 代 CPU 的同时，还拥有比 DDR4 的 Banks 与 Bank Groups2 倍的数量；新增 ON-die ECC 纠错机制，可以自行侦测并修正数据存储、运行时产生的错误，保证高频运行时的稳定，大量减轻 CPU 负担。

此外，它还采用了全新的 PMIC 电源管理芯片，强化了电源供电，实现更加稳定的电源负载，有效提高运行稳定性，而且不锁电压 PMIC 支持，可为玩家提供更加优质的稳定超频体验。

IT之家附参数规格：

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