真我 GT Neo6《完美世界》云曦限定礼盒价格公布：2799 元，5 月 24 日开售

IT之家 5 月 21 日消息，realme 于 5 月 9 日发布了全新的真我 GT Neo6 系列手机，定价 2099~2999 元。除此之外，官方还公布了一款《完美世界》云曦限定礼盒，其价格现已正式公布。

这款限定礼盒包括一款 16+512GB 版本灵犀紫配色的真我 GT Neo6 机型（IT之家注：普通版 2699 元），还有真我 Buds Air6 耳机，定价 2799 元，5 月 24 日晚 20:00 开售。

这款机型的联名元素主要集中在软件方面，包括定制主题、专属充电动效等，还有独家定制周边产品。

外观方面，realme 真我 GT Neo6 手机厚 8.65mm，重 191g，提供灵犀紫、流银骑士、苍野骇客三款配色。

性能方面，该机搭载了高通第三代骁龙 8s、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，采用冰芯立体散热系统（10014mm² 散热 VC + 中框冰封结构），拥有极客性能面板 2.0，首发 AI 燃模式，支持原生 1.5K 超清游戏画质，支持《逆水寒》手游光追 2.0，中端首发《原神》原生 1.5K 点对点渲染技术。

官方公布数据显示，该机测试《王者荣耀》120 帧 + 极致画质平均帧率 120.1，最高温度 43℃；《原神》60 帧 + 极致画质：平均帧率 59.85，最高温度 42.5℃。

显示方面，该机正面配备了 6.78 英寸京东方定制 6000nit 无双屏，同档唯一 8T LTPO（京东方），拥有 2780×1264 分辨率、120Hz 刷新率，全局最高亮度达 1600nit，手动最高亮度达 1000nit、6000nit 局部峰值亮度，支持 3+1 Pulse 低频闪类 DC 调光、2160Hz 高频 PWM 调光、旗舰级 Pro-XDR 显示 + 游戏超级 HDR，2500Hz 妙感触控引擎等特性，覆盖康宁大猩猩玻璃 Victus2，支持湿手触控（OTA）。

影像方面，该机前置 32MP（索尼 IMX615），后置 50MP 主摄（索尼 LYT-600，OIS）+8MP 超广角（索尼 IMX355）。

其他方面，该机首发 5500mAh 超大电池 + 120W 光速秒充组合，10 分钟充至 50%，4 年使用依旧耐久如新，采用 SUPERVOOC S 电源管理芯片。

此外，该机还配备杜比全景声双扬声器、X 轴线性马达，支持 IP65 防尘防水，支持智能红外遥控、全方位增强版 NFC、Wi-Fi 6 增强版、蓝牙 5.3，预装 realme UI 5.0 系统，AIGC 消除、AI 文章摘要、AI 通话摘要、AI 小布等旗舰同款体验。

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