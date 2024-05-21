Omdia：预计 2030 年 RISC-V 架构芯片出货量将达 170 亿，占据 25% 市场份额

IT之家 5 月 21 日消息，分析机构 Omdia 今天发布新一期报告，指出 RISC-V 架构充满希望，预计在 2030 年相关架构将占据 25% 市场份额。

IT之家注意到，Omdia 预计基于 RISC-V 的芯片出货量将从今年起“每年增加 50%”，预计 2030 年达到 170 亿芯片出货量。其中 RISC-V 应用最广的行业将是工业，预计占销售额的 46%；而汽车行业的增长量最快，预计相关架构芯片出货量每年将增长 66%。

分析机构重点强调了 RISC-V 对汽车行业的优势，从商业模式来说，X86 是封闭的指令架构，功耗最高；Arm 扩展性不及 X86 但能耗居中，而 RISC-V 架构指令精简，没有历史包袱，功耗也最低，可以在提升汽车系统的整体性能，降低制造成本。

尽管 RISC-V 还面临着软件生态的门槛，但目前多家头部芯片公司和生态厂商在积极推进相关产品布局。RISC-V 正在向更先进的制造工艺、更强劲的性能和更高端的应用持续演进。

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