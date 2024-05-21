美监管机构关闭特斯拉 Model X 安全带调查，曾引发召回

IT之家 5 月 21 日消息，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 本周宣布，经过去年对特斯拉 Model X 安全带问题展开初步调查并实施召回后，已正式结束了这项调查。

NHTSA 最初针对约 50,000 辆可能存在前排安全带问题的 Model X 展开调查。随后，特斯拉和该机构于去年 7 月联合发布了召回令，涉及大约 16,000 辆存在安全带隐患的 Model S 和 Model X。NHTSA 表示，将视未来情况采取进一步行动。

“特斯拉在召回文件中指出，自 2023 年 6 月 22 日起，他们将更新前排安全带的拆装程序，增加可视化辅助工具来帮助技术人员，并要求进行拉力测试以确认安全带已按照要求重新连接到预紧器锚点，” NHTSA 在周一写道，“鉴于特斯拉采取的召回行动和流程更新，缺陷调查办公室 (ODI) 将关闭这项初步调查。如果未来情况需要，该机构保留采取进一步行动的权利。”

据IT之家了解，在最初的调查中，NHTSA 收到了来自 Model X 车主有关前排安全带故障的两起投诉。在发布召回令后，该机构表示，特斯拉 Model S 和 Model X 只需断开并重新连接前排安全带预紧器锚点，或更换整个组件即可。

最近几周，NHTSA 还关闭了针对特斯拉其他车辆的数项调查，其中包括后视摄像头显示丢失问题以及 Autopilot 自动辅助驾驶系统问题。去年 12 月，Autopilot 系统因需要加粗用户界面中的部分文本而被召回。尽管关闭了 Autopilot 调查，NHTSA 仍要求特斯拉提供更多相关信息，并要求该公司在 7 月 1 日之前做出回应。

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