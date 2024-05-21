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AGM X6 三防手机发布：可选夜视 / 测温版、接口裸露防水，首发价 2799 元

2024/5/21 15:18:47 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 21 日消息，在今天的 AGM 发布会中，AGM X6 手机正式发布，该机主打“三防”，号称适合“户外工作”、“黄油手”等人群，可选夜视版 / 测温版，标准价格售 2999 元，首发价 2799 元。该机同时支持企业定制“独立北斗”、“银河麒麟系统”等版本。

官方还公布了一款透明版 AGM X6 Zero 手机，不过该版本机型是工程机，没有用于售卖

▲ 透明版 AGM X6 Zero 手机

据介绍，该机采用“玄铁”架构，边角采用外层吸能结构，号称防摔高度大等于 1.5m，同时拥有 IP68、IP69K 特性，号称支持“接口裸露防水”，还通过了 MIL-STD-810H 军规测试，支持一次免费进水保修和碎屏保修。

IT之家整理该机规格信息如下：

  • SoC： 紫光展锐 T750

  • RAM：8GB

  • 存储空间：256GB

  • 后置摄像头：50MP + 20MP 夜视（或测温枪）

  • 前置摄像头：16MP

  • 电池：5000 毫安时，支持 18W 有线充电（赠送两个充电头，分别是 18W / 10W）

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关键词：AGM X6AGM 手机

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