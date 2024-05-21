imec 宣布牵头建设亚 2nm 制程 NanoIC 中试线，项目将获 25 亿欧元资金支持

IT之家 5 月 21 日消息，比利时 imec 微电子研究中心今日宣布将牵头建设 NanoIC 中试线。

该先进制程试验线项目预计将获得共计 25 亿欧元（IT之家备注：当前约 196.5 亿元人民币）的公共和私人捐款支持。

NanoIC 中试线是欧洲芯片联合企业 Chip JU 指定的四条先进半导体中试线项目之一，旨在弥合从实验室到晶圆厂的差距，通过小批量生产加速概念验证产品的开发设计与测试。

除其主持的 NanoIC 中试线外， imec 还将参与先进 FD-SOI 工艺中试线和先进异构系统封装集成中试线这两个项目。

imec 牵头建设的 NanoIC 中试线将聚焦亚 2nm 制程 SoC 的开发，并为从学界到企业界的参与者提供用于原型开发的 PDK，从而降低芯片研发风险，提升开发效率。

25 亿欧元的捐助中预计将有 14 亿欧元来自 Chip JU 和比利时佛兰德斯政府，另外 11 亿欧元来自 ASML 等行业合作伙伴。

imec 总裁兼 CEO 吕克・范登霍夫（Luc Van den hove）表示：

欧盟、佛兰德斯政府和行业合作伙伴的支持将使我们不仅能保持领先地位，还能更贴近市场需求。 这笔投资将使我们的产量和学习速度翻番，加快我们的创新步伐，加强欧洲芯片生态系统，推动欧洲经济增长。

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