闪迪桌面固态硬盘、存储卡、闪存盘等多款存储新品亮相

IT之家 5 月 21 日消息，闪迪今天举办了一场媒体沟通会，分享了多款存储新品，涵盖桌面固态硬盘、存储卡、移动固态硬盘和 U 盘产品。

IT之家整理产品信息如下：

闪迪备份小魔方桌面固态硬盘

闪迪备份小魔方桌面固态硬盘最大容量 8TB，最快读取速度 1000MB/s，支持 Apple Time Machine 或随附的 Acronis True Image for Western Digital 备份软件实现自动备份。

闪迪备份小魔方桌面固态硬盘售价 2699 元起。

闪迪存储卡新品

闪迪 SD Express 存储卡和 microSD Express 存储卡两个形态均提供 128GB / 256GB 两个版本，相比 UHS-I 速度提升 4.4 倍。

2TB 容量的闪迪至尊超极速 SDXC UHS-I 存储卡

2TB 容量闪迪至尊超极速移动 microSD UHS-I 存储卡

4TB 容量的闪迪至尊超极速 SDUC UHS-I 存储卡

闪迪移动固态硬盘国潮风物版

闪迪移动固态硬盘国潮风物版采用大熊猫图案设计，最高 2TB 容量，USB 3.2 Gen2 接口，读取速度达 800MB/s。

闪迪移动固态硬盘国风熊猫版硬盘售价 949 元。

闪迪至尊极速移动固态硬盘

闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版（E61）拥有 500GB、1TB、2TB 和 4TB 四种容量规格，并拥有 USB 3.2 Gen 2 接口，可提供超高速传输，读取速度达 1050MB/s，写入速度达 1000MB/s，防护等级达到 IP65。

闪迪至尊超极速移动固态硬盘 Pro 版（E81）最高容量 4TB，NVMe 协议，USB 3.2 Gen 2x2 接口，最大传输速度 2000MB/s，防护等级 IP65。

闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版（E61）售价 799 元

闪迪至尊超极速 移动固态硬盘 Pro 版（E81）售价 999 元

闪迪至尊闪存盘

闪迪至尊高速酷锃 OTG USB 3.2（Type C）闪存盘和闪迪至尊高速酷柔 OTG USB 3.2（Type C）闪存盘两款双接口 U 盘，最高读取速度均为 400MB/s，最大容量 1TB。

闪迪至尊高速酷奂 Type-C 闪存盘（CZ75）是一款单 Type-C 接口 U 盘，最高读取速度 400MB/s，最高容量 256GB。

闪迪至尊高速酷易 Type-C 闪存盘（CZ480）采用单 Type-C 接口，伸缩设计，同样 400MB/s读取速度，提供 128GB 和 256GB 两种版本。

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