2899 元 → 1353 元：索尼 WH-1000XM4 头戴耳机 618 清仓大促

索尼 WH-1000XM4 头戴式降噪耳机发售于 2020 年 8 月份，首发价 2899 元。

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IT之家了解到，索尼 WH-1000XM4 耳机配备新升级的 HD 降噪处理器 QN1 和多麦克风系统，用户还可以通过 Sony Headphones Connect App 并根据环境噪声的大小选择环境声模式或降噪方案，可定制 20 种环境声级别或开启“风噪降低”模式。

另外，支持 AI 智能降噪 + 佩戴感应，拥有数字声音增强引擎进阶技术，还有 40mm 驱动单元 + 镀铝液晶高分子（LCP）振膜加持。

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