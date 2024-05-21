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2899 元 → 1353 元：索尼 WH-1000XM4 头戴耳机 618 清仓大促

2024/5/21 17:20:39 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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索尼 WH-1000XM4 头戴式降噪耳机发售于 2020 年 8 月份，首发价 2899 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 1353.5 元 + 注册延保 1 年：

  • 点击下方卡片，可领满 1499-300 元券。

  • 满 1200-120 元影音券：点此查看

  • PLUS 会员满 1200-100 元超级补贴：可在 App 端商品标题下方领取。

  • 下单立减 270 元，PLUS 会员立减 5.5 元，视频晒单返 50 元 E 卡。

2199-270-5.5-300-120-100-50=1353.5 元，下单就送木质耳机架 + 品牌电脑语音线。

京东索尼 WH-1000XM4 头戴式耳机主动降噪 + 30 小时续航券后 1353.5 元领 300 元券

IT之家了解到，索尼 WH-1000XM4 耳机配备新升级的 HD 降噪处理器 QN1 和多麦克风系统，用户还可以通过 Sony Headphones Connect App 并根据环境噪声的大小选择环境声模式或降噪方案，可定制 20 种环境声级别或开启“风噪降低”模式。

另外，支持 AI 智能降噪 + 佩戴感应，拥有数字声音增强引擎进阶技术，还有 40mm 驱动单元 + 镀铝液晶高分子（LCP）振膜加持。

京东索尼 WH-1000XM4 头戴式耳机主动降噪 + 30 小时续航券后 1353.5 元领 300 元券

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