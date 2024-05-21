IBM 宣布开源其“最先进”Granite 代码模型：116 种编程语言训练，号称优于其他竞品

IT之家 5 月 21 日消息，IBM 在年度 THINK 大会上宣布，IBM 现已开源其“最先进”和高性能的 Granite（花岗岩）代码模型。

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Granite 代码模型的参数范围从 3B 到 34B，并且有基础模型和指令跟随模型两种变体，适用于复杂应用现代化、代码生成、修复错误、解释和记录代码、维护数据库等任务。这些代码模型在 116 种编程语言上进行训练，在各种代码相关任务中始终达到开源代码大模型 的“最先进”性能。

▲ Granite-8B-Code 与其他类似规模的开源代码大模型进行比较

IBM 表示，Granite 代码模型在所有模型尺寸和基准测试中整体表现非常出色，通常优于其他开源代码模型，尽管这些模型的规模是 Granite 的两倍。Granite 代码模型在代码合成、修复、解释、编辑和翻译方面表现出色，涵盖了包括 Python、JavaScript、Java、Go、C++ 和 Rust 在内的大多数主要编程语言。

此外，20B 参数的 Granite 基础代码模型被用于训练 IBM watsonx Code Assistant（WCA）以适应专业领域。20B 参数的 Granite 基础代码模型经过调优，可以从自然语言问题生成 SQL，以便转换结构化数据并从中提取见解（extracting insights）。

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