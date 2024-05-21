618 期间线上专属，vivo 预告 X Fold3 Pro 折叠屏手机 12+256GB 新版本

IT之家 5 月 21 日消息，vivo 产品副总裁黄韬今日发微博表示，618 期间 vivo 将全新推出线上专属的 X Fold3 Pro 12+256GB 版本，让大家尽快用上“真能常用，真能大用”的折叠旗舰。

黄韬还提到，vivo 实现了 PC / Mac 的“生态破壁”，购买 X Fold3 系列的消费者中，苹果老用户的占比是最高的。他并没有提及新版本的售价，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

vivo X Fold3 Pro 是首款搭载第三代高通骁龙 8 旗舰芯片的折叠屏手机，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，采用“超广域智能散热系统”，VC + 石墨散热总面积超过 2 万平方毫米，搭载等效 5700mAh 蓝海电池，支持 100W 双芯闪充 + 50W 无线闪充。

影像方面，vivo X Fold3 Pro 号称“折叠屏中的影像灭霸”，主摄采用 1/1.3 英寸、f / 1.68 超感光仿生大底，搭载 vivo 自研“新一代仿生光谱技术”，还有折叠屏中 vivo 独家的蔡司 T * 镀膜，有效减少杂光鬼影和防眩光效果。

vivo X Fold3 Pro 重 236g，相比上代减重 43g，采用“铠羽架构”，获得全球内折首个 SGS 五星整机抗跌耐摔认证，还有 IPX8 旗舰级抗水。

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