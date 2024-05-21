因车身贴纸像意大利国旗，意大利扣押菲亚特 Topolino 电动汽车

IT之家 5 月 21 日消息，近日意大利政府对汽车行业出手，严查任何可能误导消费者、暗示产品为意大利制造的标识，从铭牌到车身贴花都涵盖在内。

最新被盯上的车型是菲亚特颇具复古情调的电动汽车 Topolino（在意大利语中意为“小老鼠”），作为意大利最大的汽车制造商，菲亚特在该车车身上贴了一个彰显其意大利血统的贴纸。问题在于，该贴纸看起来很像意大利国旗，但 Topolino 的实际产地并非意大利，而是摩洛哥。

当载有 Topolino 的货轮抵达意大利托斯卡纳后，海关官员发现该车车门上贴有与意大利国旗同色调的贴纸，随即扣押了 134 辆 Topolino，其中包括 15 辆敞篷的 Dolcevita 版本。

根据意大利 2003 年的一项法律，如果产品并非在意大利制造，该国禁止企业销售任何暗示产品为意大利制造的商品，而该法涵盖任何形式的品牌或营销手段。意大利官员认为，车身上粘贴的贴纸会让消费者产生误解，因此没收了这些车辆。

菲亚特所属的 Stellantis 集团发言人随后向意大利当地媒体澄清：“该贴纸的唯一目的在于表明产品的制造商归属。” 同时表示，“为了解决问题，我们决定等待相关部门的批准，之后将移除车上这些小小的贴纸。”

IT之家注意到，菲亚特并非唯一一家因意大利贸易法规而“中招”的公司。此前，同属 Stellantis 集团的阿尔法・罗密欧计划推出一款名为“Milano”的 SUV，但由于该车产地为波兰，而车辆名字与意大利米兰市同名而引发意大利政府的不满。经过交涉，阿尔法・罗密欧最终妥协，将该车名改为“Junior”，虽然少了点地方特色，但好歹符合了意大利政府的要求。

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