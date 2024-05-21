首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

AMD 推出 EPYC 霄龙 4004 系列处理器：AM5 平台、最高 16 核 3D V-Cache 规格

2024/5/21 18:23:00 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 5 月 21 日消息，据 Videocardz 报道，AMD 今日将推出 EPYC 霄龙 4004 系列处理器，采用 AM5 平台，最高 16 核规格、部分型号搭载 3D V-Cache 缓存。

AMD 对比

AMD 将 EPYC 4004 系列与至强 E-2400 系列处理器对比，宣称可提供高达两倍的核心数、高 42% 的基础频率、更高的加速频率与多 5 倍的 L3 缓存。

架构介绍

EPYC 4004 系列处理器搭载 Zen 4 核心，提供最高 28 条 PCIe 5.0 通道，目标 TDP 65W-170W，支持双通道 DDR5 5200 ECC 内存，兼容 LGA 1718（即 AM5）插槽。

处理器型号

EPYC 4004 系列处理器提供以下型号：

处理器核心数基础频率加速频率默认 TDP售价
EPYC 4124P4 核3.8GHz5.1GHz65W149 美元（当前约 1079 元人民币）
EPYC 4244P6 核3.8GHz5.1GHz65W229 美元（当前约 1658 元人民币）
EPYC 4344P8 核3.8GHz5.3GHz65W329 美元（当前约 2382 元人民币）
EPYC 4364P8 核4.5GHz5.4GHz105W399 美元（当前约 2889 元人民币）
EPYC 4464P12 核3.7GHz5.4GHz65W429 美元（当前约 3106 元人民币）
EPYC 4484X12 核4.4GHz5.6GHz120W599 美元（当前约 4337 元人民币）
EPYC 4584PX16 核4.2GHz5.7GHz120W699 美元（当前约 5061 元人民币）
EPYC 4564P16 核4.5GHz5.7GHz170W699 美元（当前约 5061 元人民币）

IT之家注意到，AMD 官方消息将于北京时间今晚 9 点解禁。

相关阅读：

AMD 多款服务器 CPU 现身 eBay，含 3D V-Cache 版 EPYC 4004

消息称 AMD 将推 EPYC 霄龙 4004 处理器：AM5 插槽，含 X3D 版本

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：AMD处理器EPYC4004霄龙

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用