AMD 推出 EPYC 霄龙 4004 系列处理器：AM5 平台、最高 16 核 3D V-Cache 规格

IT之家 5 月 21 日消息，据 Videocardz 报道，AMD 今日将推出 EPYC 霄龙 4004 系列处理器，采用 AM5 平台，最高 16 核规格、部分型号搭载 3D V-Cache 缓存。
AMD 将 EPYC 4004 系列与至强 E-2400 系列处理器对比，宣称可提供高达两倍的核心数、高 42% 的基础频率、更高的加速频率与多 5 倍的 L3 缓存。
EPYC 4004 系列处理器搭载 Zen 4 核心，提供最高 28 条 PCIe 5.0 通道，目标 TDP 65W-170W，支持双通道 DDR5 5200 ECC 内存，兼容 LGA 1718（即 AM5）插槽。
EPYC 4004 系列处理器提供以下型号：
|处理器
|核心数
|基础频率
|加速频率
|默认 TDP
|售价
|EPYC 4124P
|4 核
|3.8GHz
|5.1GHz
|65W
|149 美元（当前约 1079 元人民币）
|EPYC 4244P
|6 核
|3.8GHz
|5.1GHz
|65W
|229 美元（当前约 1658 元人民币）
|EPYC 4344P
|8 核
|3.8GHz
|5.3GHz
|65W
|329 美元（当前约 2382 元人民币）
|EPYC 4364P
|8 核
|4.5GHz
|5.4GHz
|105W
|399 美元（当前约 2889 元人民币）
|EPYC 4464P
|12 核
|3.7GHz
|5.4GHz
|65W
|429 美元（当前约 3106 元人民币）
|EPYC 4484X
|12 核
|4.4GHz
|5.6GHz
|120W
|599 美元（当前约 4337 元人民币）
|EPYC 4584PX
|16 核
|4.2GHz
|5.7GHz
|120W
|699 美元（当前约 5061 元人民币）
|EPYC 4564P
|16 核
|4.5GHz
|5.7GHz
|170W
|699 美元（当前约 5061 元人民币）
IT之家注意到，AMD 官方消息将于北京时间今晚 9 点解禁。
相关阅读：
《AMD 多款服务器 CPU 现身 eBay，含 3D V-Cache 版 EPYC 4004》
《消息称 AMD 将推 EPYC 霄龙 4004 处理器：AM5 插槽，含 X3D 版本》
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。