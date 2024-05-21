AMD 推出 EPYC 霄龙 4004 系列处理器：AM5 平台、最高 16 核 3D V-Cache 规格

IT之家 5 月 21 日消息，据 Videocardz 报道，AMD 今日将推出 EPYC 霄龙 4004 系列处理器，采用 AM5 平台，最高 16 核规格、部分型号搭载 3D V-Cache 缓存。

AMD 将 EPYC 4004 系列与至强 E-2400 系列处理器对比，宣称可提供高达两倍的核心数、高 42% 的基础频率、更高的加速频率与多 5 倍的 L3 缓存。

EPYC 4004 系列处理器搭载 Zen 4 核心，提供最高 28 条 PCIe 5.0 通道，目标 TDP 65W-170W，支持双通道 DDR5 5200 ECC 内存，兼容 LGA 1718（即 AM5）插槽。

EPYC 4004 系列处理器提供以下型号：

处理器 核心数 基础频率 加速频率 默认 TDP 售价 EPYC 4124P 4 核 3.8GHz 5.1GHz 65W 149 美元（当前约 1079 元人民币） EPYC 4244P 6 核 3.8GHz 5.1GHz 65W 229 美元（当前约 1658 元人民币） EPYC 4344P 8 核 3.8GHz 5.3GHz 65W 329 美元（当前约 2382 元人民币） EPYC 4364P 8 核 4.5GHz 5.4GHz 105W 399 美元（当前约 2889 元人民币） EPYC 4464P 12 核 3.7GHz 5.4GHz 65W 429 美元（当前约 3106 元人民币） EPYC 4484X 12 核 4.4GHz 5.6GHz 120W 599 美元（当前约 4337 元人民币） EPYC 4584PX 16 核 4.2GHz 5.7GHz 120W 699 美元（当前约 5061 元人民币） EPYC 4564P 16 核 4.5GHz 5.7GHz 170W 699 美元（当前约 5061 元人民币）

IT之家注意到，AMD 官方消息将于北京时间今晚 9 点解禁。

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