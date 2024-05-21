小马智行：获得广州首家智能网联汽车高快速路测试许可

IT之家 5 月 21 日消息，IT之家从小马智行官方公众号获悉，5 月 21 日，小马智行宣布获得广州首家智能网联汽车高快速路测试许可，旗下的自动驾驶出租车和自动驾驶卡车各有一款车型入选。这也意味着，广州的自动驾驶车辆终于能驶上高快速路。

据了解，这是广州市首批开放的智能网联汽车高快速路测试路段，包括南沙港快速、从埔高速（一期），开放道路总长约 105 公里，为高快速一级测试路段。截至 2023 年底，广州市已开放 797 条测试道路（含南沙全域开放，累计单向里程 1623.5 公里，双向里程 3247 公里），开放测试路段涉及白云区、花都区、番禺区、黄埔区、南沙区、海珠区等 6 个行政区。

小马智行本次获得许可的两款车型分别是搭载小马智行第六代自动驾驶乘用车系统的丰田赛那车型，和搭载小马智行第三代自动驾驶卡车系统的三一车型。

据小马智行介绍，此前，小马智行已在北京、天津部分道路取得高快速路测试许可。早在 2021 年 7 月，小马智行获准在北京市智能网联汽车政策先行区开展乘用车及卡车高速公路测试，随后逐步在分阶段开放的 6 条北京高速及城市快速路开展测试；2023 年 9 月，小马智行率先开展大兴机场往返北京亦庄的自动驾驶道路测试，如今已从道路测试阶段升级到示范应用阶段，开启载人接驳；2024 年 1 月，小马智行获准在京津塘高速公路开展自动驾驶卡车测试，成为全国首家获跨省高速自动驾驶卡车测试许可企业。

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