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Sharkoon 旋刚推出 SGM35 与 SGM50W 游戏鼠标：ATG4090 传感器、RGB 灯效

2024/5/21 19:56:38 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 21 日消息，机电厂商 Sharkoon 旋刚推出 SGM35 有线游戏鼠标与 SGM50W 无线游戏鼠标，均搭载 ATG4090 传感器。

Sharkoon SGM35

Sharkoon SGM35 有线鼠标搭载 ATG4090 传感器，具有最高 6400 DPI，并采用 3000 万次的环诺微动，支持板载存储。

该鼠标搭载 RGB 灯效与透明底壳，值得注意的是，白色版本的鼠标也搭载白色 PCB，重量为 80g。

Sharkoon SGM50W

Sharkoon SGM50W 双模无线鼠标提供黑白双色可选、透明底壳，并配备磁吸触点式充电底座、内置接收器延长功能。

▲ 透明底壳

该鼠标还搭载环诺 8000 万次微动与 930mAh 电池，重 95g，续航最长达 70 小时，支持板载存储。

Sharkoon 旋刚推出 SGM35 有线游戏鼠标与 SGM50W 无线游戏鼠标现已于欧洲市场开卖，售价分别为 19.99 欧元（IT之家备注：当前约 157 元人民币）与 39.99 欧元（当前约 314 元人民币）。

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关键词：Sharkoon旋刚游戏鼠标

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