Sharkoon 旋刚推出 SGM35 与 SGM50W 游戏鼠标：ATG4090 传感器、RGB 灯效

IT之家 5 月 21 日消息，机电厂商 Sharkoon 旋刚推出 SGM35 有线游戏鼠标与 SGM50W 无线游戏鼠标，均搭载 ATG4090 传感器。
Sharkoon SGM35
Sharkoon SGM35 有线鼠标搭载 ATG4090 传感器，具有最高 6400 DPI，并采用 3000 万次的环诺微动，支持板载存储。
该鼠标搭载 RGB 灯效与透明底壳，值得注意的是，白色版本的鼠标也搭载白色 PCB，重量为 80g。
Sharkoon SGM50W
Sharkoon SGM50W 双模无线鼠标提供黑白双色可选、透明底壳，并配备磁吸触点式充电底座、内置接收器延长功能。
该鼠标还搭载环诺 8000 万次微动与 930mAh 电池，重 95g，续航最长达 70 小时，支持板载存储。
Sharkoon 旋刚推出 SGM35 有线游戏鼠标与 SGM50W 无线游戏鼠标现已于欧洲市场开卖，售价分别为 19.99 欧元（IT之家备注：当前约 157 元人民币）与 39.99 欧元（当前约 314 元人民币）。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。