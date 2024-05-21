Redmi 13 4G 手机曝光：5030mAh 电池，售价 199 欧元起

IT之家 5 月 21 日消息，继 Redmi Note 13 4G 和 Note 13 Pro 4G 在全球市场取得成功后，该公司正准备推出 Redmi 13 4G。在全球发布之前，爆料人 Sudhanshu Ambhore 向 91mobiles 透露了该机的定价细节、设计和规格。

Redmi 13 4G 预计售价

Redmi 13 4G 将提供两种配置：6GB RAM + 128GB 存储和 8GB RAM + 256GB 存储。

6GB RAM + 128GB 售价为 199 欧元（IT之家备注：当前约 1564 元人民币）。

8GB RAM + 256GB 售价为 229 欧元（当前约 1800 元人民币）。

Redmi 13 4G 配置

显示屏：该设备将配备一块 6.79 英寸的 FHD+ LCD 显示屏，支持 90Hz 刷新率。

内存 / 存储：将提供 6GB / 8GB RAM 和 128GB / 256GB 存储，可通过 microSD 卡扩展至 1TB。

电池：5030mAh 电池，支持 33W 快充。

摄像头：后置 108MP 主摄，前置 13MP 摄像头用于自拍和视频聊天。

操作系统：将出厂预装基于 Android 14 的 HyperOS 系统。

安全性：支持侧面指纹识别。

外观方面，该机后置摄像头模组位于左上角，玻璃后盖上配有 LED 闪光灯。底部是用于充电的 USB Type-C 接口，扬声器格栅和麦克风孔。新机采用打孔屏，右侧放置了电源按键和音量键，左侧放置了 SIM 卡托盘。顶部还有一个 3.5 毫米耳机插口的开孔，该机至少提供黑色和蓝色两种配色。

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