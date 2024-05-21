亚马逊成立布加勒斯特游戏工作室：前育碧制作人 Cristian Pana 领导

IT之家 5 月 21 日消息，亚马逊游戏今日宣布在罗马尼亚首都布加勒斯特成立游戏工作室，由前育碧制作人 Cristian Pana 领导。

IT之家注：亚马逊此前已在橘郡、蒙特利尔、圣地亚哥和西雅图设有开发团队。

亚马逊游戏公司专注于开发和发行优秀的游戏，我们面前有一个雄心勃勃的长期路线图。 布加勒斯特是欧洲著名的新兴游戏开发城市之一，我们期待着利用丰富的人才库。 —— 亚马逊游戏副总裁 Christoph Hartmann

据介绍，Cristian Pana 具有超过 20 年的游戏开发经验，最近的职务是育碧布加勒斯特总经理，曾参与《全境封锁》《飙酷车神》《孤岛惊魂》与《阿凡达》游戏的开发，涵盖赛车、开放世界动作冒险及角色扮演等游戏类型。

▲ Cristian Pana 领英页面

新工作室将支持亚马逊游戏围绕社区开发与发行游戏的愿景。亚马逊的游戏阵容包括两款已推出的即时服务型游戏《新世界》和《失落的方舟》，已宣布的项目包括《古墓丽影》《指环王》和《王权与自由》，及圣迭戈工作室、蒙特利尔工作室与英国独立工作室 Glowmade 尚未宣布的项目。

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