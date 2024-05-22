消息称一加 Ace 3 Pro 手机采用 50MP“大底主摄”，6.78 英寸 2780 x 1264 分辨率屏

IT之家 5 月 22 日消息，博主 @数码闲聊站 今天披露一加“骁龙 8G3 新机”将采用 6.78 英寸 2780 x 1264 分辨率 1.5K LTPO 屏幕，前置 16MP 摄像头、后置 50MP“大底主摄”+ 8MP + 2MP，搭载“百瓦超级大电池和新工艺质感机身”，结合评论区及该博主此前爆料，这款手机有望为一加 Ace 3 Pro。

参考IT之家此前报道，一加 Ace 3 Pro 手机预计采用高通骁龙 8Gen3 处理器；提供最高 16GB RAM +1TB 存储空间组合；采用金属中框和玻璃机身材质；后置相机模组将进行调整改动，采用 2970mAh x 2“双电芯”，容量等效典型值 6100mAh±，同时支持 100W 有线充电。

▲ 现款“一加 Ace 2 Pro”手机，图源 IT之家图赏：一加 Ace 2 Pro“极光绿”配色

作为比较，一加 Ace 3 与 Ace 2 Pro 手机相关配置对比如下：

机型 一加 Ace 3 Pro（爆料信息） 一加 Ace 3 一加 Ace 2 Pro 屏幕 1.5K 8T LTPO 曲屏 1.5K 8T LTPO 曲屏 1.5K 8T LTPS 曲屏 机身 金属中框、玻璃机身 金属中框、玻璃机身 塑料中框、玻璃机身 电池 6100 毫安时，支持 100W 充电 5500 毫安时，支持 100W 充电 5000 毫安时，支持 150W 充电 后置摄像头 50MP“大底主摄” + 8MP + 2MP 50MP IMX890 + 8MP + 2MP 50MP IMX890 + 8MP + 2MP 售价 待发布 上市价 2599 元起 上市价 2999 元起

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