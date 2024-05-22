消息称一加 Ace 3 Pro 手机采用 50MP“大底主摄”，6.78 英寸 2780 x 1264 分辨率屏

IT之家 5 月 22 日消息，博主 @数码闲聊站 今天披露一加“骁龙 8G3 新机”将采用 6.78 英寸 2780 x 1264 分辨率 1.5K LTPO 屏幕，前置 16MP 摄像头、后置 50MP“大底主摄”+ 8MP + 2MP，搭载“百瓦超级大电池和新工艺质感机身”，结合评论区及该博主此前爆料，这款手机有望为一加 Ace 3 Pro。
参考IT之家此前报道，一加 Ace 3 Pro 手机预计采用高通骁龙 8Gen3 处理器；提供最高 16GB RAM +1TB 存储空间组合；采用金属中框和玻璃机身材质；后置相机模组将进行调整改动，采用 2970mAh x 2“双电芯”，容量等效典型值 6100mAh±，同时支持 100W 有线充电。
作为比较，一加 Ace 3 与 Ace 2 Pro 手机相关配置对比如下：
|机型
|一加 Ace 3 Pro（爆料信息）
|一加 Ace 3
|一加 Ace 2 Pro
|屏幕
|1.5K 8T LTPO 曲屏
|1.5K 8T LTPO 曲屏
|1.5K 8T LTPS 曲屏
|机身
|金属中框、玻璃机身
|金属中框、玻璃机身
|塑料中框、玻璃机身
|电池
|6100 毫安时，支持 100W 充电
|5500 毫安时，支持 100W 充电
|5000 毫安时，支持 150W 充电
|后置摄像头
|50MP“大底主摄” + 8MP + 2MP
|50MP IMX890 + 8MP + 2MP
|50MP IMX890 + 8MP + 2MP
|售价
|待发布
|上市价 2599 元起
|上市价 2999 元起
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