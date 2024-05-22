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消息称一加 Ace 3 Pro 手机采用 50MP“大底主摄”，6.78 英寸 2780 x 1264 分辨率屏

2024/5/22 9:50:16 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 NightWiz佳宜 的线索投递！

IT之家 5 月 22 日消息，博主 @数码闲聊站 今天披露一加“骁龙 8G3 新机”将采用 6.78 英寸 2780 x 1264 分辨率 1.5K LTPO 屏幕，前置 16MP 摄像头、后置 50MP“大底主摄”+ 8MP + 2MP，搭载“百瓦超级大电池和新工艺质感机身”，结合评论区及该博主此前爆料，这款手机有望为一加 Ace 3 Pro。

参考IT之家此前报道，一加 Ace 3 Pro 手机预计采用高通骁龙 8Gen3 处理器；提供最高 16GB RAM +1TB 存储空间组合；采用金属中框和玻璃机身材质；后置相机模组将进行调整改动，采用 2970mAh x 2“双电芯”，容量等效典型值 6100mAh±，同时支持 100W 有线充电。

▲ 现款“一加 Ace 2 Pro”手机，图源 IT之家图赏：一加 Ace 2 Pro“极光绿”配色

作为比较，一加 Ace 3 与 Ace 2 Pro 手机相关配置对比如下：

机型一加 Ace 3 Pro（爆料信息）一加 Ace 3一加 Ace 2 Pro
屏幕1.5K 8T LTPO 曲屏1.5K 8T LTPO 曲屏1.5K 8T LTPS 曲屏
机身金属中框、玻璃机身金属中框、玻璃机身塑料中框、玻璃机身
电池6100 毫安时，支持 100W 充电5500 毫安时，支持 100W 充电5000 毫安时，支持 150W 充电
后置摄像头50MP“大底主摄” + 8MP + 2MP50MP IMX890 + 8MP + 2MP50MP IMX890 + 8MP + 2MP
售价待发布上市价 2599 元起上市价 2999 元起

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关键词：一加 Ace 3 Pro一加手机

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