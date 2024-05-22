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首页 > 游戏之家>游戏快报

游戏新闻业整合：IGN 收购 Gamer Network，拿下 Eurogamer 等媒体所有权

2024/5/22 9:52:47 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 22 日消息，IGN Entertainment 当地时间 21 日宣布以非公开金额从流行文化活动制作方 ReedPop 处收购 Gamer Network，游戏新闻业迎来一次大整合。

据IT之家以往报道，ReedPop 曾承办 E3 游戏展，目前仍是 PAX、纽约动漫展等大型动漫游戏展会的运营方，其于 2018 年购入 Gamer Network。

Gamer Network 经营着多家著名游戏媒体，包含 Eurogamer、Gamesindustry.biz、Rock Paper Shotgun、VG247 和桌游媒体 Dicebreaker。

通过此次收购，IGN 也获得了数毛社 Digital Foundry 等媒体的部分股权。

Gamesindustry.biz 在报道中表示，IGN 在完成收购后启动了一轮裁员

根据 X 平台网友 AmericanTruckSongs9 (@ethangach) 的说法，包括 Gamesindustry.biz 主编 Brendan Sinclair 在内的多位重要编辑遭遇解雇。

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关键词：游戏媒体IGN

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