【IT之家评测室】影像灭霸正式登场！vivo X100 Ultra 深度体验

半年前，vivo X100 系列正式发布，蓝厂带来了 X100 和 X100 Pro 两款手机。不过当时消费者一度期待的 X90 Pro + 迭代版本并未如期而至。尽管 vivo 产品线副总裁黄韬多次强调，vivo X100 Pro 就是按照 Pro + 的标准来打造的，具备了 Pro + 级别的体验。但是毕竟 2K 屏、超声波指纹的缺失，使得相当多的人仍坚信并期待 X100 系列顶级大杯 —— 影像灭霸的到来，包括笔者。

只不过，这一等便是半年，如果按照时间爆料来计算的话，这款传说中的影像灭霸让人期盼了整整一年！

传说中的灭霸，也就是本文的主角 —— vivo X100 Ultra

当然，消费者的这种期盼也并非没有依据。首先，前辈 X90 Pro + 在影像领域的卓越表现，让其成为了当时影像横评的“固定嘉宾”，以至于在发布一年的时间里，仍能够和任何一台新发布的旗舰影像产品打个“五五开”，直到继任者 X100 Pro 的到来。

其次，按照 Pro + 影像规格打造的 X100 Pro 也是有口皆碑，其影像实力完全不逊于与友商的 Ultra 产品，甚至在超级微距、长焦等场景上有明显的优势。

也正是这两款产品在市场上赢得的赞誉和良好口碑，不断地拔高着消费者对灭霸的期待，迟迟未发布的灭霸，于是成为了越来越多消费者翘首以盼的产品。

事实也证明，vivo X100 Ultra 确实值得消费者的等待，特别是在影像领域的登峰造极，作为 vivo 的第一款 Ultra 产品，官方更是豪言 —— 这是 vivo 的第一款“相机”。

接下来，IT之家将重点围绕 vivo X100 Ultra 的影像体验和大家分享。

一、影像体验

vivo X100 Ultra 采用了三摄，具体配置如下：

一英寸云台级主摄 Sensor LYT-900

22nm 制程 23mm 焦距｜5000 万像素｜f / 1.75｜1/0.98"｜1G+7P LISA 设计

蔡司 2 亿 APO 超级长焦 Sensor HP9

软硬一体化定制 85mm 焦距｜2 亿像素｜f / 2.67｜1/1.4"

超低畸变超广角摄像头 LYT-600

14mm 焦距｜5000 万像素｜f / 2.2｜1/2"

具体来看，X100 Ultra 搭载一英寸云台级主摄，采用 vivo 独家精度跃迁技术，实现超高精度控光，综合清晰度提升 20% 以上；蔡司 T * 镀膜行业首发 GLC 纳米涂层技术，同时解决鬼影和发雾问题，可见光平均反射率小于 0.2%；1.5 度硬件防抖，综合防抖角度高达 2 度，达到专业认证标准 CIPA 4.5 级。

这个 CIPA 4.5 大有来头，CIPA 通常被应用于单反等高端专业相机领域，而 CIPA 4.5 级是手机最高级的防抖标准。很难想象，手机移动影像竟然也采用了这一严苛的 CIPA 测试标准。

vivo X100 Ultra 的这颗蔡司 2 亿 APO 超级长焦来得更是凶猛 —— 拥有 2 亿像素、1/1.4 长焦大底，同时拥有超高像素和大底！而在此基础上，该玻璃镜片应用了专业相机同款更低色散材料 FCD100；蔡司 APO 色差控制标准，全新蔡司 T * 镀膜；同样具备 CIPA 4.5 级防抖。

vivo X100 Ultra 的主摄和长焦，从光学器件到玻璃镜片，再到蔡司镀膜，几乎堆料到了极致。写到这，单看参数，笔者只想感慨一句 —— 我原本以为 X100 Pro 已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛！

可以说，vivo X100 Ultra 直接拉高了 Ultra 的影像标准。

写了这么多，直接用样张来说话吧！

注：色彩模式均为默认（鲜明），点击可查看原图

样张测试系统版本为：14.0.9.5.W10.V000L1

主摄样张：

超广角样张：

2 亿 APO 超级长焦样张：

讲一下笔者的体验感受，首先，vivo X100 Ultra 的三颗摄像头表现出奇的稳定，色彩一致性表现极佳。这种成像表现，事实上已经不分所谓的主摄、副摄了 —— 因为三颗镜头都是“主摄”。

其次，这颗主摄的 2X 变焦表现和独立的 2X 镜头没有本质区别了。此前笔者曾吐槽 X100 系列砍掉了最经典的 2X 独立镜头，不过现在来看，在 vivo X100 Ultra，有没有独立 2X 镜头已经无所谓了，因为这颗主摄的 2X 变焦，在各种场景下，画质、色彩、细节，都让人挑不出任何毛病。

主摄 2X 样张：

其三。这颗超大底 HP9 长焦实在是太凶猛了，特别是在 3.7X-20X 范围内，表现几乎可以媲美光学品质。比如下图，即便是 10X 变焦（230mm），样张仍然画质清晰、色彩鲜明，放大来看也有相当多的细节呈现。

这种表现，甚至让笔者一度产生了认为这颗长焦镜头是 10X 光变的错觉，长焦实力真可谓一骑绝尘。

10X 样张：

vivo X100 Ultra 的这颗长焦，还有非常近的对焦距离，这意味着用户完全可以用 10X，甚至是 20X，通过长焦微距去拍眼前的东西，并且还会有非常自然的浅景深效果，拍摄体验有了非常大的提升。

vivo X100 Ultra 的取景框还能做到“所拍即所见”，在安卓阵营，这种体验少有

长焦微距样张效果不敢说媲美单反，但真的很令人“震惊”了。

10X 长焦微距：

其四。上文讲到长焦微距，再来讲讲这颗超大底 HP9 带来绝对 T0 档的超微距拍摄能力。其实 vivo X100 Pro 的超微距就很强了，但 X100 Ultra 只能更强。其带来的超高解析力，纤毫毕现，甚至可以拍出花蕊上的绒毛，这些细节，实际上肉眼已经无法看清。

同时，在超级微距的选项上，vivo X100 Ultra 依旧提供了 1x、2x、3.7x、7.4x、10x 四个不同的焦段。

超微距样张：

蔡司 2 亿 APO 超级长焦 Sensor HP9，vivo 在拍摄中还提供了 2 亿像素选项，当你用这颗镜头拍摄时，系统会自动识别场景，并在界面出现“试试 2 亿高像素模式”的选项。

默认尺寸和 2 亿像素尺寸大小对比

2 亿像素模式下，分辨率达到了惊人的 1630x14056，大小更是超过 50MB，但是 2 亿像素带来的超强解析力也是毋庸置疑的。右侧的少女壁画，即便是放大多次，仍保留了大量的细节。

总而言之，vivo X100 Ultra 的这颗长焦镜头，“拍近拍远拍清”，都可以说没有对手了。

五。vivo X100 Ultra 镜头的抗眩光能力依旧是强无对手，干净通透，没有丝毫的光线溢出。这也是 vivo 的老优势了。

在一些夜晚环境下，vivo X100 Ultra 拍摄出的样张极具影调，比如傍晚的天空，看起来是又蓝又“润”，与晚霞的衔接也是呈现了渐变色。

尽管肉眼看起来并非如此，但拍出来的照片就是好看。

长焦抓拍，副驾拍摄

六。在体验中，vivo X100 Ultra 在超广角、主摄 1X、2X 镜头切换时，能明显感受到对焦（或防抖结构？）马达的震动，甚至还能听到镜头切换时的声音，有几分专业相机变焦时的机械感。

最开始笔者以为是 vivo 特意为镜头切换又调教了线性马达，但经过体验后发现并非如此，实际是镜头区域发出的声音和震动，并且切换镜头时，能看到主摄在模组内的轻微移动。笔者尚不清楚这是否是 vivo 有意为之，更多猜测，或许和这颗主摄的 CIPA 防抖有关。

七。vivo X100 Ultra 还带来了人文街拍相机模式，选取了 24mm、28mm、35mm、50mm、85mm 五大人文街拍焦段，收录 vivo 鲜明色彩、蔡司自然色彩、vivo 质感色彩，以及全新的黑白色彩。

人文街拍相机模式集成在了相机内，侧滑即可呼出，支持 C1、C2 快捷模式，支持快捷曝光补偿、调节光圈，UI 设计有点像复古相机，拍摄的样张更具人文气息。也期待 vivo 后期加入更多的“胶卷”滤镜。

人文街拍相机样张：

最后，是动态影像。

vivo X100 Ultra 支持 4K 电影人像视频、4K 120 帧拍摄，以及 4K 60 帧全焦段杜比视界拍摄。

就体验来说，vivo X100 Ultra 视频流畅性表现相当稳定，并且色彩、对焦、清晰度也，不敢说超越 iPhone，但在整个安卓阵营里，绝对是 T0 档位。

更多样张：

二、设计

保证了如此疯狂的堆料，vivo X100 Ultra 的尺寸重量并没有预想中的那么“厚重”，尽管 9.23mm 的厚度和 229g 的重量谈不上轻薄，但是考虑到配置，完全在接受的范围内。

在细节上，vivo X100 Ultra 做了一些“减重”的小心思，比如金属中框区域，全部进行了“削平”处理，甚至底部也往内“削”了一部分，做出了内凹的造型。

vivo X100 Ultra 的中框不再是高亮金属，而是换成了金属拉丝工艺，摄像头外围的镜圈，也做了相同的拉丝工艺。

在设计上，vivo X100 Ultra 延续了 vivo X100 Pro 的日环造型，这种不对称的“日环云阶”设计，让其在行业“大圆环”这个共有设计特性上，展示出了设计上的个性。

为了减弱镜头的凸起，vivo X100 Ultra 在日环区域做了两层的太阳纹工艺，镜头 deco 更具视觉冲击力。

在镜头模组排列上，左上角是那颗傲人的 2 亿 APO 超级长焦，下方是主摄，右下方是超广角。为了对称，镜头模组的右上角还有一个装饰圈，上面印有 Ultra 标识。

不过笔者觉得这个设计有点“画蛇添足”，Ultra 的文字装饰很容易让笔者想起了一些衣服扣子上的“Fashion”，是可以，但没必要。

像 vivo X Fold3 系列那样，把蔡司 Logo 放大放到右上角似乎更好一些。

当然，这也仅仅代表笔者自己的看法。

配色上，vivo X100 Ultra 提供了钛、白、灰三款配色，白月光配色必须好评，没有人比 vivo 更懂白色了，从 vivo X 系列的“独白”到“告白”，再到今天 X100 系列的白月光，这就是喜欢白色手机用户心里的“白月光”。

此次拍摄均为“钛色”

此次IT之家拍摄的配色为“钛色”，和 X100s 的同款“钛色”不太一样的是，vivo X100 Ultra 的钛色更淡一些，有点略偏银色质感，同样的低调优雅，简洁气质中略带不凡。

屏幕规格上，vivo X100 Ultra 采用了 6.78 英寸 3200×1440 OLED 双曲屏，三星 E7 发光材料，支持 120Hz 刷新率，LTPO 自适应刷新率，手动最大亮度 600nit，全局激发亮度 1600nit，局部激发亮度 3000nit，支持 1440Hz 高频 PWM 调光，10bit 色深等。

这块屏幕也是 iQOO 12 Pro 的同款，各方面都达到了顶级水准。

总而言之，vivo X100 Ultra 依旧是 X100 系列那套熟悉的设计语言，在细节上略有变动，同时也看到了 vivo 为减重而在设计上做的努力。

对于笔者而言，vivo X100 Ultra 其实还有一点没美中不足的地方，当然并不是说 vivo X100 Ultra 设计不好，只不过其实可以做得更好，就比如屏幕形态，特别是在这么强的影像力衬托下，屏幕形态设计就显得中规中矩了。

vivo 似乎是主流大厂里最后一个仍在坚持双曲面屏的品牌，尽管 X100 Ultra 屏幕曲率并不算大，但仍没有采用四面微曲屏设计。而行业一个可见的趋势是，旗舰机已经开始抛弃双曲面屏，保证了直屏观感和曲屏手感的四曲屏已经成为旗舰机未来的主流选择。

作为 X100 系列的超大杯，确实很有必要适当改一下屏幕形态了。

另一方面，vivo X100 Ultra 设计上延续了 X100 家族的风格，但并没有和标准版的 X100 系列作出明显的设计区分，特别是带上壳子后，两款产品放在一起，几乎没有什么太大区别。这并非减分之处，只是笔者个人对 Ultra 系列的期待略高。

笔者认为，当价位超过 6K 之后，高端机在设计上是一定要和其它档位产品做出差异化的，甚至可以稍微先锋一点。毕竟，许多消费者花钱买这么贵的高端安卓机，在一定程度上也为了寻求一种情感上的满足和认同，高端差异化的设计，就是满足用户这种深层次需求的重要途径之一。

换个高情商的说法，这就是“情绪价值”。

这一点，友商 Pura70 系列算是行业模范，不仅做出了 Pura 的品牌辨识度，四款产品之间也通过不同的 CMF 设计做出了明显区分。

三、性能体验

姗姗来迟的 vivo X100 Ultra 是 vivo 品牌的第二款骁龙 8 Gen 3 机器，其提供 12GB+256GB｜16GB+512GB ｜ 16GB+1TB 三个配置，LPDDR5X +UFS 4.0。

与之搭配的，还有图影像芯片 V3+、5500mAh 蓝海电池、80W 快充等配置。

必须好评的是，这次 vivo X100 Ultra 并没有为了极致影像而将电池容量妥协（毕竟手机空间寸土寸金），5500mAh 的电池容量保证了旗舰的续航能力，其背后的技术支撑，来自半固态二代硅技术，能量密度相比石墨负极提升 11.3%，优势是容量更大、体积更薄，并且更耐寒。

接下来简单看看 vivo X100 Ultra 的跑分实测。

安兔兔（v10.2.3）：在常温环境下的测试（室温 20°C 左右），vivo X100 Ultra 拿下了 2107253 分，其中 CPU 得到了 46 + 万的分数，GPU 则为 87 + 万分。

安兔兔存储测试，vivo X100 Ultra 顺序读取速度为 3992.3MB/s，顺序写入速度为 3826.3MB/s，跑分为 18 万 +。

GeekBench 5/6 中，vivo X100 Ultra 单核 1670/2269 分，多核 6286/6871 分。

3D Mark，连续 20 轮高强度 Wild Life，稳定性在 58.8%，最低循环分数为 9849。性能释放表现尚可，不算特别激进，但好在能够坚持完整的 20 轮压力测试。

从跑分来看，vivo X100 Ultra 的性能稳定在第一梯队，毕竟是骁龙 8 Gen3，基本素质是要有的。

游戏方面，选择《原神》最高画质 + 60 帧，开启 Boost 模式，测试以须弥城跑图 + 野外挑战打怪为主，尽可能地还原玩家游戏真实场景。

结果显示，在 40 分钟的《原神》游戏中，vivo X100 Ultra 平均帧率为 59.58fps。

前 25 分钟的须弥城跑图 + 野外挑战，这种相对高负载的场景，vivo X100 Ultra 帧率表现也在预期之内，基本没有太明显的波动，除了挑战关卡场景切换时，略有一次 20fps（下图 10 分钟左右）左右的波动之外，剩余时间表现非常稳定，肉眼也很少有掉帧情况。

这部分高负载的场景，实测平均帧率为 59.32fps，依旧保持在了 59fps 之上。

接下来实测光追开启后最高画质下的《逆水寒》手游，测试场景选择镜湖，简单跑图。

如下图所示，vivo X100 Ultra 实测帧率为 59.47fps，和《原神》59.58fps 的帧率差不多。

不过在笔者的体验中，《逆水寒》肉眼可见的掉帧情况还是比较频繁的，主要是人物加载出现时，掉帧情况略有发生，但整体的表现已经很令笔者满意了，毕竟《逆水寒》还是相当吃优化的。

骁龙 8 Gen 3 这一次还针对光追加入了实时全局光照和反射技术。《逆水寒》手游已经适配骁龙 8 Gen 3，且支持光线追踪。比如“镜湖”中，开启光追后，水面纹理展现尤为细腻，光照细节非常丰富。

针对《原神》等游戏，vivo X100 Ultra 还带来了游戏超分和插帧。

以超分为例，开启后，游戏原生最高画质（1800x810）会超分为“超分高画质”（2000x900），人物边缘、细节，地面的纹理，立马变得更为清晰起来，一些远处的细节，也会从“朦胧模糊”变成了“清晰锐利”。

游戏原生最高画质（1800x810）、超分画质（2000x900）

游戏原生最高画质（1800x810）、超分画质（2000x900），注意木质纹理区域

直接放 gif 对比图，大家直观感受下：

温控方面，30 分钟《原神》后进行测试，vivo X100 Ultra 正反最高温度为 40°C 上下，触感有一定的温热，位于机身摄像头区域，这个表现也在预期之内。

四、综合体验

作为上半年安卓旗舰 Ultra 手机竞赛中的最后一位选手，vivo X100 Ultra 也是国产主流品牌的 Ultra 产品线中，最后一个“登陆”卫星通信的产品。同时，vivo X100 Ultra 也针对卫星通信加入了一些新功能 ，比如提供一键专业救援模式，一键接通蓝天救援队，还有救援黄页电话本，快速检索一键呼出等。

在体验上，vivo X100 Ultra 的搜星表现和友商的大差不差，在通知栏下滑点击卫星通信按钮，开启后，根据屏幕提示，左右转动手机对准，随即开始搜星工作。

在空旷的区域内，搜星时间大概都在 10 几秒左右，速度还是比较快的。但是在连接卫星的过程中，时间较长，偶尔也会出现连接失败的现象，需要保持好姿势，注意环境不被遮挡。

超声波指纹算是蓝厂高端旗舰的标志性配置了，vivo X100 Ultra 同样也支持，这是一项用过都说好的配置，解锁过程飞速，几乎是即按即解，即便是屏幕上有水，指纹识别率也是极高。夜晚使用也不会出现突如其来的强光“亮瞎眼”。

对比传统光学单点指纹，超声波指纹体验不知道高到哪去了。

另外，vivo X100 Ultra 达到了 IP69 等级，可以说是满级防水了，不仅在常规防水方面表现出色，更能有效抵御高温和高压喷水的冲击，进一步提升了产品的耐用性和可靠性。

总结：

vivo X100 Ultra 对得起影像灭霸的称呼，这是一款将移动影像体验拉高到极致的产品，一台能打电话的“相机”，特别是长焦体验，强到鲜有对手。

因此，单从影像性能的角度来看，vivo X100 Ultra 无疑是值得消费者这半年耐心等待的佳作。毋庸置疑，接下来，vivo X100 Ultra 将成为各大影像横评的常驻嘉宾了。

如果你需要一款极致影像力的手机，且预算充足，那么一定不能错过 vivo X100 Ultra。当然，如果你本身就是 X100 Pro 用户，没有特别需求的话，也没必要换机（不差钱另说），毕竟 X100 Pro 也已经足够能打。

可以预见的是，不管消费者怎么选，在 3K 到 7K 价位段，恐怕蓝厂的 X100 系列都是绝对绕不开的选择了。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。