双 2.5G 网口：中兴巡天 BE5100 Pro+ 路由器 309 元 6 期免息（赠延长保）

中兴巡天 BE5100Pro + 无线路由器开售于 4 月 29 日，官方定价 329 元。

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这款路由器搭载 10 核双引擎自研芯片，为 2 核 CPU+8 核 NPU 搭配；其配备了双 2.5G 网口，适用于全屋超千兆组网 / 双宽带入户 / 2000 兆及以上宽带入户等需求，下载速度可达 5000Mbps（IT之家注：需要双宽带同时接入超 2500Mbps 宽带或局域网络，打开路由器 MLO 功能、终端设备兼容）。

它搭载了 6nm Wi-Fi 7 双频无线基带芯片，芯片带机量高达 512 台。天线方面，其采用了 2.0 版巡天天线组，为“2+3”形式，第五根天线支持全向智能抗扰，360° 信号覆盖均匀度可提高 7.43%。

此外，这款路由器还支持 MLO 多链路技术，可实现 2.4G&5G 双频叠加传输，相比 2.4G 单频理论速率提升超过 7 倍。

它支持一键 MESH 组网，内置了“天舟”插件库，提供 UU 加速器等多种插件；同时还为针对超过 68 款 App 进行定向管理，号称可防止孩子沉迷网络。

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