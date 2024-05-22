迪士尼缩减 Disney + 原创节目投资，约 175 名皮克斯员工被裁员

IT之家 5 月 22 日消息，英国《卫报》称，皮克斯动画工作室将裁员约 175 人。实际上，早在今年 1 月份就有消息称这家公司将进行裁员，裁员占比约 14%。

《卫报》称，此次裁员是迪士尼降本增效计划的一部分，旨在缩减 Disney+ 原创剧集和电影开发规模，从而使其流媒体业务能够更好地盈利。因此，皮克斯将再次把全部精力集中在制作院线电影领域。

▲ 《头脑特工队 2》将于 6 月 14 日在北美院线上映

值得一提的是，尽管皮克斯前些年一直都是“票房保证”，但该工作室近几年的发展其实并不顺利。

迪士尼表示，让观众“习惯”皮克斯电影最终会上线 Disney+ 网播的想法是错误的（IT之家注：《心灵奇旅》《夏日友晴天》和《青春变形记》因疫情而被迫选择线上首映） 。

他们认为，这或许是导致《玩具总动员》衍生电影《光年正传》票房低于预期的原因之一。此外，去年上映的《疯狂元素城》虽然口碑不错，但最终票房仍是远低于皮克斯此前作品。

皮克斯希望下个月上映的《头脑特工队 2》（其史上最卖座电影之一的续集）能够扭转颓势。此外，迪士尼整个动画部门也都将更加注重打造 IP 系列电影，未来几年内还将推出《玩具总动员》《冰雪奇缘》《疯狂动物城》和《海洋奇缘》等 IP 作品。

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